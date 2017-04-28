Apple dün Birleşik Arap Emirlikleri’nde simge niteliğinde yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirdi. Şirket, Dubai Mall içinde açmış olduğu mağazanın birtakım fotoğraflarını ve kısa bir videosunu yayınladı.

Şirket, mağazanın açılışının duyurusu amacıyla daha önce yayınlamış olduğu basın bülteninde mağazanın Burç Halife ve Dubai Çeşmesi gibi simgesel yapıları gördüğünü belirtmiş, aynı zamanda önünde büyük bir toplanma alanının olduğunu da dile getirmişti. Gerçekten de yayınlanan fotoğraflarda görülüyor ki, açılış gününde binlerce insan toplanma alanında birikmiş durumdaydı. Ayrıca Apple Dubai Mall mağazasının binlerce müşteriyi kaldıracak yapıda olduğu da fotoğraflardan anlaşılıyor.

İçeride bölünmüş katlardan oluşan bir yapıya sahip olan ve “Apple Store 2.0” estetiğini yansıtan bu mağazanın içinde ağaçlar, özel üretim ahşap mobilyalar, simgesel ahşap teşhir tezgahları ve dahası bulunuyor.

Diğer mevcut simge mağazalar gibi, Dubai Mall mağazasında da “Genius Grove” bulunuyor. Ayrıca dersler, performans gösterileri, aksesuar alanları ve ticari satışlar için özel bir bölüm de mevcut. Dubai mağazasına özel olan bir unsur ise büyük karbon fiberden üretilmiş güneş kanatları; bunlar Dubai Çeşmesi’ne bakan yüze yerleştirilmiş ve o bölümde bulunan bir balkona açılıyor. Kanatlar Dubai’deki hava durumuna göre otomatik olarak açılıp kapanıyor, güneşli günlerde müşterileri güneşten korurken akşamları da dışarının havasının mağaza içine girmesini sağlıyor.

APPLE STORE DUBAI 1 of 7

Perşembe günkü açılış iile birlikte Orta Doğu’da ilk “Today at Apple” programı da uygulanmış oldu. Bu hafta duyurulan “Today at Apple” kapsamında uygulamalı atölye çalışmaları, konusunda eğitim almış ekip üyeleri ve belirli şehirlerde dünya çapında sanatçılar, fotoğrafçılar ve müzisyenler tarafından yürütülüyor. Atölye çalışmaları, temel bilgiler ve nasıl yapılır derslerinden, profesyonel düzeyde programlara kadar farklı düzeylerde sunuluyor. Örneğin, fotoğrafçılıkla ilgilenen bir iPhone kullanıcısı, çekim, düzenleme, kurgu ve diğer konuları ele alan altı adet Nasıl Yapılır atölye çalışması ile başlangıç yapabiliyor. İleri seviye fotoğrafçılar, ışık ve gölge, portreler ve hikaye anlatımı gibi teknikleri öğrenmek için mağaza dışında düzenlenen Fotoğraf Yürüyüşü atölye çalışmalarına katılarak deneyim kazanabiliyor. Daha ileri düzeyde ise Fotoğraf Laboratuvarı atölye çalışmasıyla ünlü fotoğrafçılardan doğal poz yakalama, sosyal medyada marka oluşturma veya kendi bakış açılarını paylaşma gibi konularda bilgi alabiliyorlar.

Today at Apple yerel müzisyenlerin sahne aldığı müzik performanslarını da içeriyor. Dubai Mall mağazasında da bu tarz bir performans gerçekleştirildi.