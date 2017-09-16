iOS App Store, bir süredir sahte virüs tarama uygulamalarının işgali altındaydı. 9to5Mac’te yer alan habere göre, Apple geliştirici talimatlarında yaptığı değişiklikle bu uygulamaların mağazasına girişini temelli yasakladı.

Hacking with Swift sitesinde Paul Hudson tarafından özetlenen yeni geliştirici talimatlarına göre, gerçekten sahip olmadığı bir içeriği veya servisi varmış gibi gösteren uygulamalar cezalandırılacak.

Bu cezalandırma işlemi iOS’te virüs taraması yapmayı vadeden uygulamaları da kapsıyor. iOS’in kısıtlamaları uygulamaların birbirleriyle veya işletim sisteminin çekirdeğiyle doğrudan iletişim kurmasını engelliyor. Dolayısıyla herhangi bir uygulamanın iOS üzerinde virüs taraması yapması hem teorik hem de pratik açıdan mümkün olmuyor.

Apple antivirüs uygulamalarıyla mücadeleye daha önce başlamıştı

Cupertino merkezli şirket, sahte antivirüs uygulamalarıyla mücadelesine daha önce başlamıştı. Pek çok sahte antivirüs uygulaması yıl içinde iTunes App Store’dan kaldırılmıştı. Ancak yeni talimatlar, şirketin sahte uygulamaları cezalandırma konusundaki ciddiyetini daha somut biçimde gözler önüne seriyor.