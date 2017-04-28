Apple Qualcomm ile arasındaki hukuki mücadele devam ettiği müddetçe Qualcomm’a lisans ücreti ödememe kararı aldı. Bu kararını uygulamaya koyan Cupertino merkezli şirket, Qualcomm’a açtığı davalar sonuçlanana kadar herhangi bir ödeme gerçekleştirmeyecek.

Apple’ın bu kararı, Qualcomm’a karşı açtığı birden fazla davayla başlattığı mücadelede tansiyonu biraz daha yükseltecek gibi görünüyor. Cupertino merkezli şirket, Qualcomm’un uzun süredir olması gerekenden yüksek lisans ücretleri aldığını iddia etmişti.

Apple ve Qualcomm arasındaki savaşın fitilini ateşleyen ise ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) olmuştu. Komisyon, geçtiğimiz ocak ayında Qualcomm aleyhine rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle dava açmıştı. FTC’den birkaç gün sonra Apple; önce Kaliforniya’da, sonrasında da Çin ve Birleşik Krallık’ta Qualcomm’u dava etti.

Apple’ın mahkeme kararına kadar ödemeleri askıya alması, agresif bir hamle olarak nitelenebilir. Ancak bu kadar özgüvenli bir yaklaşım, Cupertino merkezli şirketin hukuk mücadelesini kazanacağına dair inancını gösteriyor.

Apple’un bu kararı, Qualcomm tarafından tahmin edilebileceği üzere pek de iyi karşılanmadı. Qualcomm’un baş hukuk müşaviri Don Rosenberg, Apple ile yaptıkları lisans anlaşmalarının hâlâ “geçerli ve uygulanabilir” olduğunu belirtti. Rosenberg, Apple’ın anlaşmalarına uygunsuz davrandığını iddia etti.

Apple Qualcomm’a doğrudan ödeme yapmıyor

Apple söz konusu lisans ücretlerini doğrudan Qualcomm’a ödemiyor. Cupertino merkezli şirket lisans ücretlerini kendisi adına iPhone ve iPad üretimi gerçekleştiren üreticilere ödüyor. Üreticiler de kendilerine ödenen parayı Qualcomm’a aktarıyor. Ancak Apple ödemeyi kestiği için üreticilerin Qualcomm’a ödeme yapması mümkün olmayacak.

Apple’ın bu kararının Qualcomm’un finansal sonuçlarını etkilemesi bekleniyor. Mevcut çeyrekte 5.3 ila 6.1 milyar dolar arası bir gelir açıklamayı öngören Qualcomm, Apple’ın ödemeleri durdurmasının ardından 4.8 ila 5.6 milyar dolar civarında bir gelir beklediğini açıkladı.