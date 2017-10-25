Apple PowerbyProxi adlı kablosuz şarj şirketini satın alıyor

Apple, PowerbyProxi adını taşıyan ve kablosuz şarj teknolojilerine odaklanan bir şirketi satın aldı. Yeni Zelandalı yayın organı Stuff.co.nz tarafından verilen habere göre satın almanın ne kadara gerçekleştiği belli değil.

2007 yılında Fady Mishriki adlı bir girişimci tarafından, Auckland Üniversitesi’nin içinden çıkan bir girişim olarak kurulan bu şirket, Qi standardıyla uyumlu küçük modüllerin üretimine odaklanıyor. Bu modüller robotlar, drone’lar veya medikal ekipmanlar gibi daha büyük boyutlu cihazlara kablosuz güç transferi yapmaya imkan tanıyor.

Apple, bu sefer kendisinden beklenmeyeni yaparak Stuff.co.nz’ye satın almayı doğrulayan bir açıklama yaptı. Şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio’dan gelen açıklamada, kablosuz gelecek kurmak için çalışan Apple için yeni katılacak ekibin mükemmel bir katkı yapacağını dile getirdi.

iPhone 8, iPhone X ve Apple Watch Series 3’ün geçen ayki tanıtımıyla birlikte Apple, kablosuz şarj teknolojisiyle daha fazla ilgileneceğini belli etmiş, yeni telefonlarında bir sektör standardı olan Qi’yi destekleyeceğini açıklamıştı. Bir önceki yıl kulaklık jakının kaldırılması ve Bluetooth destekli kablosuz kulaklıklara daha fazla önem verileceğinin belli edilmesinin ardından gelen bu adım, Apple’ın kablosuz gelecek hedefinin boş olmadığını gösteriyor. Üstelik Apple, gelecek yıl AirPower adı verilen bir kablosuz şarj matı da çıkarmayı planlıyor. Bu cihaz sayesinde cam arka yüzeye sahip olan iPhone’lar ve Apple Watch’u, aynı zamanda AirPods’u kablosuz olarak şarj etmek mümkün olacak.

PowerbyProxi’nin Apple’a hedeflerinde ne şekilde yardımcı olacağı şu an için bilinmiyor. Aynı zamanda Apple’ın bu şirketin ticari faaliyetlerini sonlandırıp sonlandırmayacağı da bilinmiyor.

Yeni Zelandalı şirket 100 vatlık güç transferi yapabilen kablosuz şarj modülleri üretebiliyor. Bu da Apple’ın kablosuz şarj teknolojisini MacBook gibi daha büyük boyutlu ve daha fazla güce ihtiyaç duyan cihazlara da ekleyebileceğini işaret ediyor. PowerbyProxi’nin kurucusu Mishriki, Apple’a katılacaklarından dolayı coşkulu olduklarını söylerken, bunun değerleriyle mükemmel bir uyum taşıdığını dile getiriyor. Auckland’de büyümelerini sürdüreceklerini ve kablosuz şarj alanında Yeni Zelanda’dan gelen bu mükemmel inovasyona devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.