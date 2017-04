Apple NHL koçlarına ve hakemlerine iPad vermek için anlaşmaya vardı

Apple NHL (ABD Ulusal Buz Hokeyi Ligi) koçlarına ve hakemlerine iPad vermek için lig yönetimiyle anlaşmaya vardı. The Associated Press’te yer alan habere göre, bu tabletler maç görüntülerinin tekrarlarını anlık olarak izlemek ve hakemlerin kararını kontrol etmek için kullanılacak. İlk etapta play-off’a kalan 16 takıma iPad Pro’lar dağıtılacak. Apple maçların oynandığı salonlarda her iki yedek kulübesine de üçer tablet yerleştirecek.

Buna ek olarak, videolu itirazların yapılması için salona Mac’ler yerleştirilecek. Önümüzdeki sezondan itibaren bu girişimin kapsamı daha da genişletilecek. Böylelikle ligdeki her takım iPad’lere erişebilecek.

NHL takımları yedek kulübelerinde video monitör kullanmaya bu sezon başlamıştı. Böylelikle koçların hakem kararlarına itiraz etmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştı. iPad’ler ise sezon sonuna doğru kısıtlı olarak kullanıma sunulmuştu.

Bazı NHL takımları, yedek kulübesindeki iPad’lerin olumlu etkilerini şimdiden görüyor. Ottawa Senators oyuncularından Bobby Ryan, penaltı atışı öncesi Pittsburgh Penguins kalecisi Matt Murray’in tekniğini ve tercihlerini kenardaki tablete bakarak öğrendiğini belirtti. Bazı NHL koçları da oyuncularına tablet üzerinden maçtaki görüntülerle taktik anlattıklarını dile getirdi.

Apple NHL maçlarının hızlanmasına yardımcı olabilir

NHL’in iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı David Lehanski ise gelecek sezon için imzaladıkları anlaşmanın play-off dönemine yetişmesinden ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Futbol gibi sporlarda oyunun yavaşlaması endişesiyle teknoloji kullanımına mesafeli yaklaşılsa da, Lehanski Apple ile yaptıkları işbirliğiyle oyunu hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.