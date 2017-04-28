Apple Music yeni tasarımıyla videoları ön plana çıkaracak

Apple’ın orijinal video içerik sunmaya yönelik ilk adımlarını Planet of the Apps ve Carpool Karaoke ile atacağı biliniyor. Ancak şirketin müzik odaklı program ve belgesellerine yönelik hedefleri daha büyük görünüyor. Bloomberg’de yer alan habere göre; Cupertino merkezli şirket, çevrim içi müzik servisi Apple Music için yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. iOS kullanıcılarıyla buluşacağı söylenen yeni tasarımın WWDC 2017’de tanıtılacağı iddia ediliyor. Yeni tasarımda videoların daha ön planda olacağı söyleniyor.

Bloomberg’in haberine göre, Apple 2017’nin sonuna kadar müzik temalı en az 10 programı çevrim içi müzik servisinin abonelerine sunmayı planlıyor. Planet of the Apps ve Carpool Karaoke’nin yanı sıra, plak şirketleri Bad Boy Records ve Cash Money Records ile ilgili belgeseller üzerinde çalışıldığı biliniyor.

Bunlara ek olarak, Clive Davis ile ilgili bir belgeselin hazırlandığına dair haberler de hafta içinde gündeme gelmişti. Apple’ın “Up Next” isimli bir programla dikkat çeken genç yıldızları da partlatacağı söyleniyor.

Apple Music R. Kelly ve Dr. Dre’yi de aboneleriyle buluşturabilir

Haberde Apple’ın potansiyel yeni projeleri hakkında da bilgi veriliyor. Ünlü R&B yıldızı R. Kelly’nin de Apple Music için bir program hazırlayabileceği söyleniyor. Apple yöneticilerinden Dr. Dre’nin hayatını anlatan Vital Signs isimli projenin hazırlıklarının da devam ettiği belirtildi.

Apple’ın Carpool Karaoke’nin çıkışını ertelemesinde videoyu ön plana çıkaran yeni tasarımı bekleme isteği de önemli bir rol oynamışa benziyor.