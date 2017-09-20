Apple iOS 11’i yayınlarken Apple Music Android uygulamasını da güncellemeyi boş geçmedi. Sosyal profiller Android, iOS ve masaüstü platformlarında Apple Music’e eklenen en önemli yenilik olmuştu. Şimdi kullanıcılar kendi kullanıcı profillerini oluşturabiliyor ve tıpkı Spotify’da olduğu gibi neler dinlediklerini arkadaşlarına açık biçimde gösterebiliyor.

Yine de, Apple Android platformu için Apple Music’i optimize etmek adına çalışmaya devam ediyor. En son versiyon “OK Google” sesli komutları için de destek getiriyor. Böylelikle Android akıllı telefonuna bir parça, sanatçı ya da Beats 1 radyo istasyonu çalması için sesle komut verebileceksiniz. Daha sonra istediğiniz içerik otomatik olarak açılacak ve çalmaya başlayacak.

Son Çalınanlar adında yeni bir görsel bileşen de, daha önce gelen çalma kontrolleri görsel bileşeni arasına ekleniyor. Bu arada Apple kısayollarla ilgili denemelerini sürdürüyor. Beats 1 için uzun bastırma kısayolunun eklenmesi de bu son Android uygulama güncellemesiyle gelen yenilikler listesine adını yazdırıyor.