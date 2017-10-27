Apple MacBook için özel deri kılıf satmaya başladı

Apple 12 inç MacBook’lar için deriden yapılmış bir kılıf çıkardı. Şirketin logosunu da taşıyan bu aksesuar, şimdiye kadar Apple’ın bizzat çıkardığı ilk MacBook kılıfı olma özelliğini taşıyor. Şimdiye kadar sadece üçüncü taraf kılıf üreticilerinin MacBook’a özel ürünleri satılıyordu.

Apple, bu deri kılıfın tasarımının, dizüstü bilgisayar kılıf içindeyken bile şarj edilmesine izin vereceğini belirtiyor. Klasik Kahve ve Gece Mavisi renk seçeneklerine sahip olan bu aksesuar Türkiye’de 699 TL’lik fiyat etiketiyle, Apple’ın web sitesinden satılmaya başlandı.

Fiyat biraz yüksek gibi görünebilir, ancak Apple bu deri kılıfın yüksek kaliteli Avrupa derisinden üretildiğini, dikişlerde de mikro fiber kulanıldığını söylüyor. Bu da ürünü oldukça kaliteli ve zengin görünümlü hâle getiriyor.

Apple’ın web sitesinde ürünün teslimatı için 3-4 haftalık bir süre veriliyor. MacBook’u için güzel bir kılıf arayanlar için duyurulur.