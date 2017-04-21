Apple Live Photo formatının kapsama alanını genişletiyor

Apple Live Photo adını verdiği fotoğraf formatını 2015’te tanıttığı iPhone 6s ile birlikte görücüye çıkarmıştı. Ancak şirket fotoğraf ve videonun birleşimi olan ve GIF animasyonlarını hatırlatan bu formatı internete taşımak için acele etmemişti. İlk olarak geçtiğimiz eylül ayında Tumblr internet sitesinde Live Photo formatındaki fotoğrafları desteklemeye başlamıştı. Şimdi de Apple resmi bir JavaScript API yayınlayarak formatın internetteki kapsama alanını genişletiyor.

Geliştiriciler Live Photo formatındaki görüntüleri diğer fotoğraf ve videolarda olduğu gibi bir DOM unsuru olarak ekleyebilecek. İçeriğin nasıl ve ne kadar oynatılacağı konusunda karar da web sitelerinin geliştiricilerine ait olacak. İçerik otomatik olarak oynatılabileceği gibi, kullanıcıların Live Photo’nun sağ üst köşesindeki canlı yazısına tıklamalarının ardından da başlatılabilecek.

Tumblr, Apple’ın fotoğraf formatını tamamen entegre eden ilk servis olmuştu. Ancak Google Live Photo formatındaki içerikleri internette saklama konusunda herkesten önce davranmıştı. Bunun için Google Fotoğraflar iOS uygulamasını güncelleyen şirket, daha sonra ise Motion Stills uygulamasını yayınlamış ve Live Photo formatındaki fotoğrafları GIF ya da videoya çevirerek paylaşmayı mümkün kılmıştı.

Apple Live Photo formatının kendi yöntemiyle yaygınlaşması için biraz beklemek zorunda

Apple’ın yayınladığı API’nın siteler ve uygulamalara yerleştirilmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Google’ın çözümü bir süre daha Live Photo formatındaki görüntüleri internete aktarmanın en pratik yolu olacağa benziyor.