Apple Lightning girişini ve kulaklık jakını bir arada sunan yeni bir aksesuarı satışa sundu. Belkin tarafından üretilen ve Belkin markasını taşıyan aksesuar, kulaklık jakı bulunmayan iPhone modellerinde cihazı şarj ederken kablolu hoparlörlerle müzik dinlemeyi mümkün kılıyor.

Yapımı 1 yıldan uzun bir zaman alan aksesuar ile iPhone kullanıcıları, birden fazla adaptör gerektiren çözümlerden kurtulmuş oluyor.

Apple geçtiğimiz sonbaharda tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile farklı bir karara imza atmış ve kulaklık jakından vazgeçmişti. Şirket, kulaklık bağlantısını da Lightning girişi üzerinden sağlamayı seçmişti. Apple bu yıl tanıttığı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’da da bu yaklaşımını devam ettiriyor.

Cupertino merkezli şirketin geçtiğimiz yıl aldığı karar bazı tepkileri de beraberinde getirmişti. Apple 3.5 mm. kulaklık jakını çıkararak iPhone’u daha ince ve hafif hâle getirdiğini, aynı zamanda pil ömrünü artırdığını belirtmişti. Ancak bu faydalar kullanıcılar için yeterli olmamış, pek çok kişi yeni telefonlarında eski kulaklıklarıyla müzik dinlemek için adaptöre ihtiyaç duymamayı istemişti.

Apple Lightning girişini ve kulaklık jakını bir arada barındıran aksesuarı 35 dolar karşılığında satıyor

Apple Lightning girişini ve kulaklık jakını bir arada sunan Belkin 3.5 mm Audio + Charge RockStar ile bu sese sonunda, dolaylı yollarla da olsa, kulak verdi. Uzun bir bekleyişin ardından Apple’ın fiziksel ve çevrim içi mağazalarında satılmaya başlayan ürünün yurt dışındaki fiyat etiketinde 34.95 dolar yazıyor.

Apple Lightning ve kulaklık jakını birlikte taşıyan bir adaptör sunmuş olsa da, bu çözümün kullanım açısından rahatlığı tartışılabilir. İlk bakışta adaptörün büyüklüğü göze çarparken, bu adaptöre iki kablonun bağlanmasıyla birlikte iPhone sahiplerinin hareket kapasitesi ciddi anlamda azalabilir.