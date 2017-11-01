Apple Kimliğinizin e-posta adresini Apple uzantılı adresle değiştirebilirsiniz

Apple, kullanıcıların Apple kimlikleriyle ilişkilendirilen e-posta adreslerini değiştirmesi süreciyle ilgili önemli bir değişiklik yaptı. Bugünden itibaren, Gmail veya Yahoo gibi üçüncü taraf e-posta servislerinden alınmış bir e-posta adresi yerine, Apple alan adı altındaki bir e-posta adresini Apple kimliğiyle kullanabilirsiniz.

Daha önce Apple, Apple kimliği e-posta adresini sadece üçüncü taraf e-posta servisleri içinden seçme imkanı veriyordu. Örneğin Apple kimliğiniz bir Yahoo e-posta adresiyle ilişkilendirildiyse, bunu Gmail adresiyle değiştirebilirdiniz. Ne var ki, Gmail veya Yahoo’dan @iCloud.com uzantılı e-posta adresine geçmek mümkün olmuyordu.

Apple’ın konuyla ilgili İngilizce destek dokümanını güncelledi. Ancak aynı konuyla ilgili Türkçe destek dokümanına bu değişiklik henüz yansıtılmadı. Şirketin belirttiğine göre, Gmail veya Yahoo gibi bir e-posta servisinden alınmış e-posta adresini @icloud.com, @me.com veya @mac.com gibi bir alan adı uzantılı adresle değiştirebilirsiniz.

Destek sayfasında Apple, değişiklik için gerekli olan adımları listeliyor. Şirket, kullanııcların e-posta adresi değişikliğini yapmadan önce Apple kimliğini kullanan her servisten ve cihazdan kullanıcı çıkışı yapması gerekiyor. Daha sonra aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

iPhone, iPad veya iPod touch üzerinde

Ayarlar > Adınız > Ad, Telefon Numarası ve E-posta yolunu izleyin. Şuradan Ulaşılabilir başlığının hemen karşında yer alan Düzenle düğmesine tıklatın. Daha sonra Apple Kimliğini silin. Devam’a tıklayın. Daha sonra kullanmak istediğiniz Apple Kimliğini seçin. Sonra’ya tıklatın.

Apple Kimliği hesap sayfasında

appleid.apple.com adresine girin ve kullanıcı girişi yapın. Hesap bölümünde, Düzenle’ye tıklayın. Apple Kimliği altında Apple Kimliğini Değiştir seçeneğine tıklayın. Kullanmak istediğiniz Apple Kimliğini girin. Devam’a tıklayın.

Öte yandan Apple, kullanıcıların Apple kimliklerini üçüncü taraf e-posta adresinden Apple alan adı altına taşıdıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaklarını dile getiriyor.