Apple iPhone X üretimini hızlandırmak için harekete geçti

Apple’ın OLED ekranlı ilk akıllı telefonu iPhone X, 12 Eylül’de duyurulmuştu. O günden bu yana, Cupertino merkezli şirketin yeni amiral gemisinin ilk etapta bulunması zor bir telefon olacağına dair haberler etrafta dolaşıyor. Bu haberlerin temelinde ise cihazın yüz tanıma sensörünün üretiminin zorluğu yatıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, Apple iPhone X üretimini hızlandırmak adına yüz tanıma sensörü için belirlediği üretim standartlarını gevşetiyor.

Apple’ın Face ID adını verdiği yüz tanıma teknolojisi, iPhone X’un en önemli özellikleri arasında bulunuyor. Microsoft’un Kinect’indekine benzer bir dizi sensör barındıran iPhone X, bu sensörleri ekranın üzerindeki küçük alanda topluyor. Bu tarz bir mühendisliğin Apple’ın tedarikçileri adına beklenmedik bir gelişme olduğu ve gerekli bileşenlerin üretiminde sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Lazerler ile kullanıcının yüzünü aydınlatan nokta projektör gibi kesin ve doğru çalışması gereken bileşenlerin üretiminde hata payı bulunmuyor.

Apple’ın bileşen üreticilerine koyduğu standart çıtasının çok yüksekte olduğu biliniyor. Şirket, cihazları için en dayanıklı ve sağlam parçaların üretilmesi için tedarikçilere yüksek meblağlar ödemekten çekinmiyor. Bloomberg’in haberinde, üretilen projektör modüllerinin sadece yüzde 20’lik kısmının kullanılabilir olduğu belirtilirken, bu durumun tedarikçileri üretim süreçlerini yavaşlatmaya ittiği söyleniyor. Söz konusu yavaşlamanın iPhone X’un bulunabilirliğini etkilemesinden endişe duyan Apple’ın Face ID’ye yönelik standartlarını gevşettiği söyleniyor.

Apple’ın Face ID bileşenleri için kalite kontrol sürecini mi yumuşattığı, yoksa Face ID’nin doğruluğundan mı taviz verdiği bilinmiyor. Söz konusu tartışmalar kapalı kapılar ardında gerçekleştiği için iPhone X’un teknik kapasitesinden bir şey kaybedip kaybetmeyeceği konusunda bir şey söylemek henüz mümkün değil. Ancak uzmanlar, Face ID standartları düşse bile sistemin Touch ID’ye kıyasla çok daha güvenli biçimde işleyeceğini savunuyor.

Apple iPhone X için OLED panel bulmakta da sıkıntı yaşıyor

Apple iPhone X için OLED ekran tedariği konusunda da sıkıntı yaşıyor. Tedarikçiler gerçekleştirilen üretimin Apple’ın ihtiyacını karşılamak konusunda yetersiz olacağını belirtirken, sorunun çözümü için de 2018’in sonları işaret ediliyor.