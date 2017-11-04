Apple iPhone X sahiplerine telefonlarının OLED ekranlarıyla ilgili birtakım tavsiyelerde bulunuyor. Şirketin belirttiğine göre, bu tür teknolojiye sahip olan ekranlarda renk veya ton kaymaları veya çok az ekran yanmasının gözlenmesi söz konusu olabiliyor.

Yeni yayınlanan bir destek dokümanında Apple, kullanıcıların renkte ve tonlamada hafif değişimler görebileceklerini, bunun da bir OLED ekran için normal bir davranış olduğunu kaydetti. Gerçekten de, OLED (Organik Işık Yayan Diyot) teknolojisi sahneye ilk çıktığından bu yana akıllı telefonlar, televizyonlar ve monitörlerde bu tür problemler gözlenebiliyor.

Ekran yanması da OLED ekranlarda gözlemlenen sorunlardan bir tanesi. Pil doluluk simgesi gibi, ekranda sürekli görünen görüntüler bir süre sonra ekranda iz bırakabiliyor ve orada olmasalar bile, varlıkları bir hayalet gibi dikkat çekiyor. Apple, ekran yanmasını en az seviyeye indirmek için sıkı şekilde çalıştığını söylüyor. Bununla birlikte uzun süre kullandıktan sonra iPhone X’un ekranında da görüntü yanmasının görülebileceğini vurguluyor.

Anlayacağınız, yeni aldığınız veya alacağınız iPhone X’un ekranında bu tarz sorunlar görürseniz, bunlar normal ve herhangi bir sorun niteliğini taşımıyor. Yine de Apple, bu tür problemlerin yaşanmaması amacıyla iPhone’un yazılımının sürekli güncel tutulmasını tavsiye ediyor. Yazılımla birlikte sunulacak yeni işlevler ve düzenlemeler sayesine Super Retina ekranın ömrünü artırmak mümkün olacaktır.

Ayrıca destek dokümanında görüntü yanması sorununun önüne geçilmesi için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Otomatik parlaklık özelliğinin açılması, telefon kullanılmadığında ekranın kapatılması ve sabit görüntülerin maksimum parlaklık seviyesinde uzun süre boyunca gösterilmemesi tavsiyeler olarak sıralanıyor. En güzeli, otomatik parlaklık özelliğinin aktif tutulması ve en düşük süreye ayarlanması olacaktır.

OLED ekran taşıyan tüm telefonlarda bu tarz problemler görülebiliyor. Örneğin, Galaxy S8’de alt kenarda bulunan navigasyon tuşlarının yanma yaratmaması için düğmelerin konumları çok az da olsa, sürekli değiştiriliyor. Apple da benzer çözümleri başvuruyor olmalı.