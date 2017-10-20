Apple iPhone X bileşenlerini 2018’de tüm modellerinde kullanabilir

Çin kaynaklı bir habere göre, Apple iPhone X ile görücüye çıkardığı teknolojilerden ve bileşenlerde 2018’de piyasaya süreceği tüm iPhone modellerinde yararlanacak. iPhone X’un yüksek fiyatı nedeniyle Apple’ın Çin’deki pazar payını kaybetmekten korktuğu ve bu nedenle iPhone X’un özelliklerini daha uygun bir fiyat karşılığında sunacağı iddia edilirken, şirketin bu konudaki hazırlıklarına şimdiden başladığı belirtildi. Habere göre; Apple, Lisbon ve Hangzhou kod isimlerini taşıyan iki telefon üzerinde çalışıyor.

Japonya merkezli Macotakara sitesi ise söz konusu modellerden birinin fiyatının iPhone X’unkinden çok az daha aşağıda olacağını öne sürdü. Macotakara Japonya için 10 bin yenlik bir indirimden bahsetti. Söz konusu miktar yaklaşık 90 dolara tekabül ediyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği telefonların tamamında OLED ekrana ve TrueDepth kameraya yer vermesi bekleniyor. Şirketin 2018’de tüm iPhone’larda Face ID’ye geçiş yapması da beklenenler arasında yer alıyor.

Apple iPhone X ile Çin’de etkili olmakta sıkıntı yaşayabilir

Çin pazarında Apple’ın karşısında Huawei ve Oppo gibi önemli rakipler bulunuyor. Buna rağmen, geçtiğimiz ağustos itibarıyla iPhone’un Çin’deki pazar payı yüzde 4.3 oranında artmış ve yüzde 17.7’ye ulaşmıştı. Söz konusu oran, Huawei’nin yüzde 31’lik payının oldukça gerisinde yer alıyor. Apple iPhone X için belirlediği yüksek fiyat etiketiyle mevcut payını kaybetmekten de korkuyor. Dolayısıyla Apple adına Çin pazarını cezbedecek bir çözüm sunmak önem taşıyor.