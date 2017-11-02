Apple iPhone X, 3 Kasım itibarıyla ilk sahipleriyle buluşacak. Cupertino merkezli şirketin geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 7’nin ardından birden iPhone 8 ve iPhone X’a geçmesi, şirketi yakından izleyenler tarafından “garip bir hamle” olarak nitelenmişti. Bu garipliğin nedeni, Mashable’da yayınlanan bir röportaj sayesinde daha iyi anlaşılıyor.

Mashable’a konuşan Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio, asıl planın çerçevesiz ekranlı iPhone X’u 2018’de piyasaya sürmek olduğunu belirtti. Riccio sıkı çalışma, yetenek ve kararlılık göstererek telefonu 2017’de hazır hâle getirdiklerini ifade etti.

Riccio, takvimin kısalması nedeniyle bazı kararların üzerinden ikinci kez geçmek gibi bir şanslarının olmadığını belirtti. Apple yöneticisi, bu cümlesinin ardından parmak izi tarayıcısının konumuna ilişkin tartışmalara da özellikle değindi. iPhone X’un tasarımına 2016’nın kasım ayında karar verdiklerini söyleyen Riccio, tarayıcıyı ekran altına veya arka panele yerleştirmek gibi konuların üzerinden ikinci defa geçme fırsatlarının olmadığının altını çizdi.

Apple iPhone X Türkiye’de 6 bin 99 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak

Samsung Galaxy S8, Essential Phone, LG V30 gibi telefonların çıkışını düşününce Apple’ın çerçevesiz ekrana geçişi öne alması doğru bir karar gibi görünüyor. Apple iPhone X, ilk grup ülkelerde 3 Kasım itibarıyla raflarda olacak. Telefonun Türkiye’deki çıkış zamanı henüz bilinmiyor. Ancak iPhone X’un 64 GB versiyonu için 6 bin 99 TL ödemek gerekecek. 256 GB’lık modelin fiyat etiketinde ise 6 bin 899 TL yazacak.