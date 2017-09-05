İnternete sızan yeni bir garanti rehberi, Apple‘ın iPhone’ların tamiri konusundaki yaklaşımını gözler önüne seriyor. Söz konusu belge, hangi telefonların garanti kapsamında olduğunun belirlenmesine yardımcı oluyor. “Görsel/ Mekanik Denetleme Rehberi” adını taşıyan belge, Dropbox üzerinden internete sızdı. Apple iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 ve 7 Plus gibi modellerin tamirine ilişkin bilgiler veren 22 sayfalık rehberin altında 3 Mart 2017 tarihi yazıyor.

Apple ekran camının altındaki çöküntüleri, piksel anormalliklerini, FaceTime kameranın hatalı hizalanması, ön camda bir çarpma noktası olmaksızın oluşan çatlaklar gibi hasarları garanti kapsamında değerlendiriyor. Belgede söz konusu hasarların görüldüğü cihazların koşullardan bağımsız olarak tamir edildiği vurgulanıyor.

LCD çatlakları, kameraya lazer temasına bağlı hasarlar, yüksek seviyede aşınma veya küçük delikler, çok sayıda ekran çatlağı ve hasar görmüş konvektörler garanti dışında değerlendiriliyor. Apple; kasıtlı olarak zarar verilmiş, parçası eksik, Apple’a ait olmayan bir batarya taşıyan veya yıkıcı derecede zarar görmüş cihazları servise kabul etmiyor.

Kılavuzda suya dayanıklı hasarlar konusuna da değiniliyor. Apple’ın sıvı temas göstergesinin aktive edilmesi durumunda yapılacaklar da belgede anlatılıyor. Teknisyenlere telefonu parçalara ayırmaları ve göstergeyi kontrol etmeleri öneriliyor. Belgede Apple’ın kozmetik zararları kapsamadığı da belirtiliyor.

Apple iPhone dışındaki ürünleri için de benzer rehberler hazırlıyor

Business Insider’a konuşan bir Apple teknisyeni, şirketin başka ürünleri için de benzer rehberler hazırladığını belirtti. Başka bir Apple çalışanı ise söz konusu rehberlerin sıra dışı bir durum olmadıkça kullanılmadığını dile getirdi.