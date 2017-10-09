Apple iPhone ailesine her yıl yeni modeller ekliyor. Şirketin yeni modellerini piyasaya sürmesinin ardından bazı dedikodular düzenli olarak dolaşıma çıkıyor. Apple’ın yeni telefonlarının satışlarını artırmak amacıyla eski iPhone modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası da her yıl gündeme geliyor.

Google’da “iPhone yavaşlaması” ile ilgili aramaların artması, bu dedikoduların kullanıcılar nezdinde de karşılık bulduğunu gösteriyor. Ancak Futuremark isimli şirket tarafından gerçekleştirilen benchmark testlerine göre, Apple eski telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlatmak gibi bir eylemde bulunmuyor.

100 binden fazla iPhone’un üzerinde test yapan şirket; iOS 9, iOS 10 ve iOS 11’in telefonların performansına olan etkisini ölçmeye çalıştı. Bu doğrultuda iOS 11, desteklediği en eski iPhone modeli olan iPhone 5s’e yüklendi. 3D Sling Shot Extreme adını taşıyan testte 2016’nın nisan ayından 2017’nin eylül ayına kadar her ay düzenli olarak veri toplandı.

Yaklaşık 17 aya yayılan veriler, komplo teorilerine son verecek gibi görünüyor. Benchmark testleri GPU ve CPU performansının verilen dönem içinde istikrarlı bir seyir izlediğini gösteriyor. Sonuçlar Apple iPhone 5s’nin performansının test periyodu boyunca kayda değer biçimde yavaşlamadığını ortaya koyuyor.

Apple iPhone ailesinin daha yeni modellerini de yavaşlatmıyor

Testlerde Apple iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7 gibi modellerin performansı da mercek altına alındı. Söz konusu modellerin GPU performansı da istikrarlı bir seyir izlerken, CPU performanslarında az da olsa bir düşüş görüldüğü belirtildi. Futuremark, bu düşüşün kullanıcı deneyimini etkileyecek ölçüde olmadığının altını çizdi.