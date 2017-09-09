Apple iPhone’un arkasında bulunan ışığın koşucular için emniyet artırıcı bir yöntem olarak kullanılmasını sağlayan teknolojinin patenti için başvurdu. 9to5Mac’te yer alan habere göre, şirket arka ışığın müzikle eş zamanlanması ve bir parti aksesuarı kullanılmasını da değerlendiriyor.

Apple’ın ilgili patent başvurusunu mayıs ayında yaptığı belirtildi. Şirketin patent dosyası “Görsel gösterge olarak taşınabilir cihazlar” adını taşıyor. Dosyaya göre, ışık cihazda bulunan çalma listelerinden biriyle birlikte çalışacak şekilde yapılandırılabiliyor. Böylelikle ışık seviyesinin de çalan şarkıya göre ayarlanması mümkün hâle geliyor. Bu yaklaşım kulağa eğlenceli gelse de, Apple daha kullanışlı bir işlevi de değerlendiriyor.

Patent dosyası, iPhone’un arkasındaki ışığın karanlıkta koşanlar için bir belirteç olarak kullanılabileceğini de gösteriyor. Bu sayede diğer yayaların ve otomobillerin koşucuları fark edebileceği belirtiliyor. Bu modda ışığın farklı formatlarda etrafını aydınlatabileceği belirtilirken, Apple özelliğin kullanımı için öngördüğü senaryoyu örnek çizimlerle dosyada gösteriyor.

Apple iPhone ışığı için şekillendirdiği fikirleri uygulamayabilir

Apple’ın iPhone ışığıyla ilgili fikirleri ilginç olsa da, şirketin bu fikirleri hayata geçirmemesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Hâli hazırda App Store’da Apple’ın vadettiğine benzer işlevleri yerine getiren uygulamaların bulunduğunu da belirtmekte fayda var.