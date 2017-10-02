Apple‘ın yeni akıllı telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın satışa sunulmasının ardından cihazlara ilişkin dikkat çekici şikayetler de ortaya çıkmaya başladı. Bu şikayetler arasında en çok dikkat çeken ise iPhone 8 Plus’ta görülen pil şişmesi sorunu oldu. Sosyal medyada sorunu gözler önüne seren fotoğraflar paylaşılırken, Apple iPhone 8 Plus pillerinde görüldüğü belirtilen problemi inceleme altına aldığını açıkladı.

İnternette paylaşılan fotoğraflarda, pildeki şişmenin ekranın kasadan ayrılmasına neden olduğu görülüyor. Problemle karşılaşan kullanıcılardan biri, iPhone 8 Plus’ı kutusundan çıkan şarj aletiyle şarj ederken ekranın yerinden fırladığını belirtiyor. Bir diğer iPhone 8 Plus sahibi ise telefonun kutusundan ekranı yerinden fırlamış biçimde çıktığını belirtti.

Apple iPhone 8 Plus sahiplerini endişelendiren şişen pil konusunu incelemeye aldığını açıkladı. Şirketin genel politikası düşünüldüğünde bu karara çok da şaşırmamak gerekiyor. Apple pil şişmesi probleminin görüldüğü eski iPhone modellerini de zaman kaybetmeden inceleme altına alıyor.

Apple iPhone 8 Plus ile Galaxy Note 7’nin akıbetini yaşamaktan endişe ediyor olabilir

Apple iPhone 8 Plus ile Samsung’un Galaxy Note 7’de yaşadığı akıbetle karşılaşmaktan endişe ediyor olabilir. Samsung’un 2016’nın ağustos ayında tanıttığı Note 7 piyasaya çıkışından bir süre sonra aşırı ısınma ve patlama gibi pil problemlerine maruz kalmıştı. Samsung çalkantılı bir sürecin sonunda akıllı telefonu piyasadan tamamen çekmiş ve üretimini sonlandırmıştı. Ancak mevcut veriler çerçevesinde iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 7’deki problemlerin aynı ölçekte olmadığı söylenebilir. Note 7’de hata oranı 20 binde 1 cihaza kadar gelmişti. iPhone 8 Plus’ta ise şu aşamada üretilen milyonlarca cihazın iki tanesinde şişen pil sorunu görüldü.