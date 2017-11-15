Apple giyilebilir ürün pazarında yeniden zirvenin sahibi oldu

Apple giyilebilir ürün pazarında yeniden zirveye yerleşti. Araştırma şirketi Canalys’in rakamlarına göre, Apple yılın üçüncü çeyreğinde 3.9 milyon Apple Watch sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirket böylelikle 2017’deki en güçlü performansını sergilemiş oldu. Sevk edilen 3.9 milyon Apple Watch’un 800 bin adedinin LTE bağlantı özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Apple üçüncü çeyrekte gösterdiği performansla rakipleri Xiaomi ve Fitbit’i geride bıraktı. Söz konusu dönemde Xiaomi 3.6 milyon, Fitbit ise 3.5 milyon giyilebilir ürün sevkiyatı gerçekleştirdi. Canalys, iki şirketin performansının da üçüncü çeyreğin ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Giyilebilir ürün pazarında yılın üçüncü çeyreği genellikle diğer dönemlere kıyasla daha sessiz geçiyor.

Apple Watch Series 3’ün LTE bağlantı özelliğine sahip versiyonu, ilk etapta LTE bağlantısı konusunda bazı sorunlar yaşamıştı. Şirket bu sorunları birkaç hafta sonra yayınladığı yazılım güncellemesiyle çözmüştü.

Apple giyilebilir ürün pazarındaki performansını yükseltebilir

Analistler Apple Watch Series 3’ün çıkışıyla birlikte Apple’ın yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergilemesini öngörmüştü. Ancak şirket, talebi karşılayacak ölçüde Watch üretemediği için bu öngörü tam anlamıyla gerçeğe dönüşmedi. Yine de, yılın son çeyreğinde yılbaşı alışverişi faktörünün de devreye girmesiyle Apple giyilebilir ürün pazarındaki liderliğini biraz daha güçlendirebilir.