Apple geri dönüşüm temelli bir üretim sistemine geçmeyi hedefliyor

Apple geri dönüşüm temelli bir üretim sistemine geçmek ve maden kullanımına olan bağımlılığını azaltmak için düğmeye bastı. Ürünlerinde madencilik faaliyetleriyle çıkarılan madenler yerine geri dönüştürülmüş materyaller, nadir elementler ve diğer madenleri kullanmayı taahhüt eden Cupertino merkezli şirket, bu yönde bir adım atan ilk teknoloji devi oldu. Apple, kararını yayınladığı son Çevre Sorumluluğu Raporu aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Kesin bir tarih vermese de günün birinde kapalı döngü bir üretim sistemine geçmeyi planlayan şirket, bu geçişin yöntemini ise henüz belirlemişe benzemiyor.

Apple’ın çevre, politika ve sosyal girişimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, Vice’a verdiği röportajda şirketin yeni hedefine dair açıklamalarda bulundu. İhtiyaç duydukları her şeyi topraktan çıkarmama yönünde bir karar aldıklarını söyleyen Jackson, bunun için henüz bir yol haritası oluşturmadıklarını belirtti. Jackson, yol haritasını belirlemeden hedef açıklamalarının kendileri için alışılmışın dışında bir durum olduğunu itiraf etmekten de kaçınmadı.

Apple’dan yapılan açıklamada, bazı materyaller için şimdiden çeşitli planların oluşturulduğu belirtildi. Örneğin, alüminyum için şirket eski ürünlerinden yararlanacak. Apple kendi ürünlerinde kullanıma uygun alüminyumu yine sadece kendisine ait ürünlerden elde edebileceğine inanıyor. Kalay konusunda ise şirket bu kadar seçici olmayacak ve kalite standartlarını karşılayan başka kaynaklardan da yararlanacak.

Apple öncelik vereceği materyalleri belirlemek adına “Materyal Risk Profilleri” oluşturdu. Şirket böylelikle kullandığı kaynakları çıkarmanın çevresel ve sosyal etkilerini ölçmeyi amaçlıyor. Bu profillerde yer alan bilgileri materyallerin ürünlerdeki kullanımı ve ürünler için önemi gibi kriterlerle birlikte değerlendiren Apple, böylelikle hangi maden için kazı yapmanın gerekli olmadığını belirleyecek. Ancak bu geçiş hemen olmayacak. Şirket ürünlerinde kullandığı tüm materyaller için henüz bir geri dönüşüm prototipi oluşturmuş değil.

Apple geri dönüşüm endüstrisine de katkıda bulunmak istiyor

Apple kendisine belirlediği hedef doğrultusunda geri dönüşüm endüstrisine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket, eski cihazlardan daha fazla materyal sağlayacak teknolojilerin gelişimi için yeni araçlar geliştirmeyi planlıyor. Teknoloji devi, eski iPhone 6’ları parçalara ayırmak için kullandığı Liam isimli robotunu söz konusu teknolojilere örnek olarak gösteriyor. Apple geri dönüşüm temelli üretim sistemine geçme hedefiyle çevre örgütü Greenpeace’ten de alkış aldı.