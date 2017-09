Bazı iPhone uygulama geliştiricileri Apple geliştirici hesaplarında yer alan adres bilgilerinde tuhaflık fark etti. Hesaplarının adres bölümünde Rusya Federasyonu’nda bulunan bir konuma ait adres bilgisi yer alıyordu. Bu durum Rusya merkezli bazı korsanların Apple’ın geliştirici portalına saldırı düzenlediği şüphesine neden oldu.

Birçok geliştirici, söz konusu durum nedeniyle yaşadıkları endişeyi Twitter hesapları üzerinden paylaştı. Bazıları adres bilgisini veren ekran görüntüsünü de paylaşımlarına ekledi. Her geliştiricinin adres bilgisinin aynı olduğu bu şekilde ortaya çıktı. Ayrıca adres yazımı sırasında yapılan imla hatası da bunun bir korsan işi olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

All my teams on Developer Member Center at @apple are registered in Russia. Nice. pic.twitter.com/kyYyRyLTR7

— Dal Rupnik (@TheLegoless) September 6, 2017