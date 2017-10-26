Apple Face ID kalitesinden taviz verdiği iddiasını yalanladı

Apple’ın bileşen kalitesi konusunda tedarikçilerine yüksek standartlar koyduğu belirleniyor. Ancak Bloomberg tarafından yayınlanan bir haberde, şirketin iPhone X üretimini hızlandırmak için Face ID sensörünün standartlarından taviz verdiği iddia edilmişti. Apple Face ID sensörü için üretimi hızlandırmak adına kalite standartlarından vazgeçtiği iddiasını yalanladı.

iPhone X ile ilk kez kullanılan Face ID teknolojisinin merkezinde yer alan nokta projektörü, yüze 30 bin ışık noktası göndererek bir derinlik haritası oluşturuyor. Bu harita, kaydedilmiş doku algoritmasıyla eşleştiriliyor ve telefonun kilidini açıyor. Bloomberg’in haberinde söz konusu sensörü üretmenin zorluğuna dikkat çekilmiş ve üretilen parçaların sadece yüzde 20’sinin Apple’ın standartlarına uygun olduğu öne sürülmüştü.

Haberin özünde ise Apple’ın nicelik için nitelikten vazgeçtiği öne sürülmüştü. İddianın kaynağının ise sürece dair bilgisi bulunan bir kişi olduğu belirtilmişti. Cupertino merkezli şirket, bir açıklama yayınlayarak bu iddiayı yalanladı.

iPhone X ve Face ID’ye yönelik heyecanı “inanılmaz” olarak niteleyen Apple, müşterilerin 3 Kasım’da iPhone X’u ellerine almayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Face ID’nin kolay ve sezgisel olarak kullanılabilen bir sistem olduğunu hatırlatan Apple, sistemin kalitesinin ve doğruluğunun değişmediğinin altını çizdi.

Apple Face ID teknolojisinin güvenilirliğini hatırlattı

Cupertino merkezli şirket, gelişigüzel birinin Face ID ile iPhone X’un kilidini açma ihtimalinin de 11 milyonda 11 olduğunu hatırlattı. Şirket, “1 milyonda 1” nitelemesini iPhone X’un tanıtım etkinliğinde de kullanmıştı.