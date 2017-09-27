Apple danışmanlık şirketi Interbrand tarafından üst üste beşinci defa dünyanın en değerli markası seçildi. Şirket tarafından gerçekleştirilen son araştırmaya göre, iPhone üreticisinin marka değeri 184 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında bir artış kaydedildiği anlamına geliyor.

Listenin ikinci sırasında ise Google yer alıyor. Faaliyetlerini Alphabet çatısı altında sürdüren internet devinin piyasa değeri 141.7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakam, şirketin 2016’daki piyasa değerinden yüzde 6 daha fazla.

Listenin üçüncü sırasında da bir teknoloji devi bulunuyor. Marka değerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında artıran Microsoft, marka değerini 80 milyar dolara çıkardı. Amazon’un marka değeri de bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 oranında artırdı. Şirket, 64.8 milyar dolarlık marka değeriyle listenin beşinci sırasına yerleşti.

Apple listede zirvede yer alırken, önemli rakiplerinden biri olan Güney Koreli elektronik devi Samsung da listenin altıncı sırasında bulunuyor. Şirketin marka değeri 2016’ya göre yüzde 9 oranında arttı ve 56.2 milyar dolara yükseldi. Marka değerini yüzde 48 oranında artırarak 48.2 milyar dolara çıkaran Facebook ilk 10’a giren son teknoloji şirketi oldu.

Apple çok sayıda teknoloji şirketine öncülük ediyor

Zirvesi son 5 yıldır adeta Apple tarafından işgal edilen listede başka teknoloji şirketleri de bulunuyor. Listenin 15. sırasında Intel, 53. sırasında HP, 56. sırasında Adobe, 61. sırasında Sony ve 70. sırasında Huawei yer alıyor. Netflix 78. basamaktan ilk defa listeye girerken, PayPal 84. sırada bulunuyor. Lenovo ise 100. sıradan listeye girerek ilk 100’ü tamamlıyor.