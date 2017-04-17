Apple dördüncü nesil iPad’leri bazı durumlarda iPad Air 2 ile değiştiriyor

Apple mağazalarına veya yetkili servis sağlayıcılarına dördüncü nesil iPad’lerini tamir için getiren kullanıcıların cihazlarının iPad Air 2 ile değiştirildiğine yönelik haberler çıkmıştı.

Dördüncü nesil iPad 2012 yılında çıkmıştı. iPad Air 2 ise 2014 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmüştü. Apple genellikle değişim işlemini gerektiği takdirde aynı ürünle yapıyor, ancak 9to5Mac sitesinin elde ettiği bilgi notunda bu tabletin iPad Air 2 ile değiştirilebileceği belirtiliyor. Ayrıca aynı notta çalışanlara müşterilerini değişim karşılığı verilen iPad’in 32 GB ve 128 GB gibi daha farklı depolama alanı seçenekleri olduğu konusunda bilgilendirmeleri öğütleniyor. Dördüncü nesil iPad ise 16 GB ve 64 GB depolama alanı seçenekleriyle sunuluyordu. Bu, değişimden yararlanan kullanıcıların daha fazla alana sahip olacağı anlamına geliyor. Apple geçtiğimiz mart ayında iPad Air 2’nin satışını sonlandırmış ve bunun yerine 9.7 inç ekranlı yeni iPad’in satışına başlamıştı.

Apple Insider sitesi ise, servis için getirilen daha eski iPad’lerin iPad Air 2’lerle değiştirilmesinin her Apple mağazası için geçerli bir durum olmadığını söylüyor. Burada inisiyatif mağaza yöneticilerine bırakılıyor, stokta iPad 4’ün bulunmaması hâlinde iPad Air, iPad Air 2 veya nadir durumlarda 2017 iPad ile değişim gerçekleştiriliyor.