Apple donanım ekibine uydu teknolojisi konusunda dikkat çekici kariyerlere sahip iki tecrübeli ismi transfer etti. Daha önce Google’ın uzay aracı biriminin başında olan John Fenwick ve yine Google’da uydu mühendisliği grubunu yöneten Michael Trela, Cupertino merkezli şirkete katıldı.

Fenwick ve Trela, Apple’da Dropcam kurucusu Greg Duffy’nin liderliğindeki ekipte görev yapacak. İkilinin kesin görevleri konusunda şimdilik somut bir bilgi verilmiş değil. Ancak geçmiş uzmanlıkları ve teknoloji dünyasının uydulara olan ilgisinin giderek artması, Apple’ın da uydu üzerinden internet bağlantısı sunma konusunda çalışmalar yapabileceğini düşündürüyor.

Hâli hazırda Facebook, SpaceX ve Google gibi büyük şirketler, drone ve uydular yardımıyla dünyanın ücra noktalarına yüksek hızlı internet bağlantısı götürmek için çalışıyor. Apple’ın da bu alana göz dikmesine pek şaşırmamak gerekiyor. Sonuç olarak daha fazla internet kullanıcısı, Apple adına daha fazla müşteri anlamına geliyor.

Apple donanım birimini sürücüsüz otomobil teknolojisi için geliştiriyor olabilir

Ancak Apple’ın uydu teknolojisinden başka alanlarda yararlanması da ihtimal dahilinde yer alıyor. Son zamanlarda otonom sürüş teknolojisiyle yakından ilgilenen şirket, Harita servisini geliştirmek adına uydu konusuna yatırım yapıyor olabilir. Bu ihtimallerden hangisinin doğru olduğunu görmek içinse beklemek gerekiyor.