Apple artırılmış gerçeklik çalışmaları için eski NASA uzmanını transfer etti

Apple artırılmış gerçeklik projelerinin şekillendirilmesine katkıda bulunması için daha önce NASA JPL biriminde görev yapan artırılmış gerçeklik uzmanı Jeff Norris’i transfer etti. Apple’ın geçtiğimiz yıldan bu yana artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmek ve iPhone’lara artırılmış gerçeklik temelli özellikler yerleştirmek için çalışmalar yaptığı biliniyor.

Norris’in kadroya dahil olmasıyla birlikte Apple’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında daha somut bir fikir edinmek de mümkün oluyor. Eski NASA çalışanının Apple’ın artırılmış gerçeklik ekibine kıdemli müdür sıfatıyla katıldığı belirtiliyor. Ekibin başında ise eski Dolby Labs yöneticisi Mike Rockwell bulunuyor. Bloomberg tarafından yayınlanan haber henüz doğrulanmazken; Norris’in geçmişte NASA’da yaptıkları, Apple’ın oldukça ilginç bazı ürün ve servislerle kullanıcıların karşısına çıkabileceğini gösteriyor.

Norris, NASA JPL bünyesindeki pek çok projede “Görev Operasyonları İnovasyonu Şefi” olarak görev yapmıştı. Mars 2020 uzay aracının karışık gerçeklik teknolojisinin yardımıyla inşa edilmesi de söz konusu projeler arasında yer alıyor. Norris, Microsoft HoloLens kullanıcılarına Buzz Aldrin ile birlikte Mars’ı keşfetme imkanı veren deneyimin geliştirilmesi çalışmalarını da yönetmişti. Norris’in dahil olduğu Sidekick isimli proje ise hologramlar aracılığıyla astronotlar ve yer ekibinin daha rahat biçimde ortak çalışabilmesi için geliştirilmişti.

Apple artırılmış gerçeklik teknolojisinin potansiyeline inanıyor

Apple’ın artırılmış gerçeklik çalışmaları için bu kadar yüksek profilli bir ismi transfer etmesine pek şaşırmamak gerekiyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamalarda artırılmış gerçeklik teknolojisine olan ilgisini dile getirmiş ve bu alanda yoğun çalışmalar yapacaklarını belirtmişti.