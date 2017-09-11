Apple‘ın 12 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik için geri sayımda sona yaklaşılmasına rağmen, şirketin planlarına ilişkin spekülasyonlar devam ediyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple artırılmış gerçeklik konusundaki çalışmaları da etkinliğin menüsünde yer alacak. Gazete, şirketin artırılmış gerçeklik donanımını da önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanabileceğini iddia ediyor.

Apple, ARKit adını taşıyan artırılmış gerçeklik yazılımı ve oyunları geliştirme kitini geçtiğimiz haziran ayında duyurmuştu. Şirketin ARKit ve iOS 11 ile açtığı yolu, artırılmış gerçeklik donanımıyla biraz daha genişletmesi bekleniyor.

The Wall Street Journal’ın bahsettiği yeni donanımın Apple’ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone X olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Akıllı telefonun dikey pozisyonda yerleştirilmiş iki arka kamerasının telefon yatay moddayken artırılmış gerçeklik kaydı ve projeksiyonu yapmayı sağlayacağı söyleniyor. Ancak bu ürünün özel bir akıllı gözlük olması ihtimaller dahilinde yer alıyor. Cupertino merkezli şirketin patent portföyü de bu ihtimale daha ciddi yaklaşılmasını sağlıyor.

Apple artırılmış gerçeklik konusuna inancını uzun süredir dile getiriyor

Ancak kimi analistler, Apple’ın artırılmış gerçeklik açılımına şüpheyle yaklaşıyor ve şirketin özel bir artırılmış gerçeklik donanımı çıkarmasının 2-3 yılı bulabileceğine iddia ediyor. Apple ise artırılmış gerçekliğe olan inancını uzun süredir her fırsatta dile getiriyor. Cupertino merkezli şirketin CEO’su Tim Cook, artırılmış gerçekliğin potansiyeline olan inancını sıklıkla dillendiriyor.