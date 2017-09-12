Apple artırılmış gerçeklik konusuna daha fazla eğileceğini geçtiğimiz haziran ayında duyurduğu ARKit platformuyla vermişti. Şirket, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte ARKit platformunun hünerlerini de sahnede sergiledi.

Apple ARKit’in hünerlerini yeni telefonları iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile sergiledi. Bu cihazların kamera güçlerinden ve A11 Bionic işlemcilerinden yararlanan şirket, oyundan spora kadar uzanan artırılmış gerçeklik demolarını sergiledi.

Sahnede sergilenen ilk demo, Pixel Toys’un imzasını taşıyan Warhammer 40.000: Freeblade oldu. Oyun mekanik takımlar giymiş dev savaşçıları, gerçek bir basketbol sahasında kavga ederken gösteriyor. Bir diğer demoda ise canlı bir beyzbol maçında oyuncuların yüzleri, isimleri ve maç istatistiklerinin ekrana aktarıldığı görüldü. Directive Games ise artırılmış gerçeklik tabanlı strateji oyunu The Machines’e ait yeni görüntüleri paylaştı. Epic’in Unreal Engine 4 oyun motoru üzerinde çalışan The Machines, ARKit’in ilk adımlarındaki önemli unsurlardan biri olacak gibi görünüyor.

Apple artırılmış gerçeklik teknolojisini iPhone ve iOS ile daha çok kişiye taşımayı amaçlıyor

Apple artırılmış gerçeklik teknolojisini iPhone ve iOS’e iyice yerleştirmeyi ve bu sayede ana akım kullanıcıların teknolojiyi daha hızlı biçimde benimsemesini amaçlıyor. ARKit’in yeteneklerinin yeni iPhone’ları satın alanları özellikle ilk birkaç ayda epey eğlendireceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Uzun vadeli konuşmak içinse ilk aylardaki deneyimin yaratacağı etkiyi görmek gerekiyor.