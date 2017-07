Apple AR ve göz takibi üzerine yoğunlaşan bir Alman şirketini satın alıyor

Apple’ın bilgisayar görüşü alanında uzmanlaşan bir Alman şirketi olan SensoMotoric Instruments’ı satın aldığı söyleniyor 1991 yılında kurulan ve merkezi Berlin’in yakınlarındaki Teltow’da bulunan bu şirket, sanal ve artırılmış gerçeklik (AR) başlıkları ve gözlüklerinde kullanılan göz takip teknolojilerini geliştiriyor. Apple’ın son zamanlarda AR uygulamalarına artan ilgisi dikkate alındığında, gerçekleşen satın almanın iPhone’un gelecek nesil versiyonlarında yer alacak veya bağımsız donanımlarda kullanılacak yeni yazılımların geliştirilmesine yardımcı olacağını söyleyebiliriz.

Aslında Apple satın almayı resmi olarak doğrulamadı, aslında bu çok da şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü şirket hiçbir zaman gerçekleştirdiği satın almalar hakkında resmi bilgi vermiyor. Ne var ki, şirket bilgi almak amacıyla yöneltilen taleplere her zaman aynı şekilde cevap veriyor, tıpkı bu son satın alma iddiasını ortaya atan Axios’a verdiği cevap gibi: “Apple zaman zaman daha küçük teknoloji şirketlerini satın alır ve genellikle amaçlarımızı ya da planlarımızı tartışmayız.”

Apple’ın SensoMotoric Instruments şirketinin yetenekli elemanları veya fikri mülkiyet haklarıyla neler yapacağı şu an için tam olarak bilinmiyor. iPhone üreticisinin Cupertino’da hangi türde donanım ve yazılımlarla satın aldığı eleman ve birikimlerden yararlandığını bir süre daha göremeyeceğiz. Ancak Apple CEO’su Tim Cook, son zamanlarda verdiği röportajlarda AR teknolojisinin filizlenen ve yüksek etkiye sahip bir teknoloji olduğundan bahsediyor. CEO’ya göre bu teknoloji akıllı telefonun kendisi için bile dönüştürücü niteliğe sahip olabilir.

Bu ayın başlarında WWDC geliştirici etkinliğini düzenleyen şirket, geliştiriciler için yeni ARKit platformunu çıkarmıştı. Bu platform sayesinde geliştiricilerin iPhone’un kamerasından ve sensörlerinden yararlanarak derinlik tahmini yapma ve sanal nesneleri gerçek hayattaki ortamlara yerleştirme gibi artırılmış gerçeklik tabanlı işlevleri hayata geçirmeleri mümkün olacak.

? BOOM ? And just like that we have #ARKit measurement app number 2 https://t.co/cjfQMpHmx0 ? by @laanlabs ? pic.twitter.com/U8QKFjiMXs

— Made With ARKit (@madewithARKit) June 25, 2017