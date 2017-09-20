iOS 11’in yayınlanmasıyla aynı zamanda Apple, geliştiricileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama da yaptı. Geliştiriciler Blogu’nda bir yazı yayınlayan Apple, hücresel veri bağlantısı üzerinden indirilebilecek uygulamaların boyutları üzerindeki sınırı yükselttiğini açıkladı.

iOS 11’in yayınlanmasından önceki sınır olan 100 MB’yi artıran Apple, yeni sınır olarak 150 MB’yi belirledi. Böylelikle Apple, kullanıcılara App Store’dan, hücresel veri bağlantısı üzerinden daha büyük boyutlu uygulamaları ve oyunları indirme fırsatı sunacak.

Apple, hücresel veri bağlantısı üzerinden yapılan indirmelere koyduğu sınır ile kullanıcıların aşırı yüksek gelebilecek faturalarının önüne geçmek istiyor. Ancak uygulama boyutlarının yükselmesi, 4.5G ile hızların artması ve mobil veri ücretlerinin aşağı doğru hareketi nedeniyle Apple, daha önce koyduğu sınırı biraz gevşetmeye karar vermiş olmalı.