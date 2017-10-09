Apple App Store içinde her hafta normalde ücretsiz olan bir uygulamayı “Haftanın Ücretsiz Uygulaması” ismiyle 1 hafta boyunca kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyordu. Ancak Cupertino merkezli şirket iOS 11 ile birlikte bu özel teklifi sunmaktan vazgeçti.

Yenilenen App Store’da “Bugün” ismini taşıyan bir sekme bulunuyor. Söz konusu sekmede “Günün Uygulaması” başlıklı bir bölüm yer alıyor. Bu bölümde her gün bir makale eşliğinde başka bir uygulama gösteriliyor. Eğer seçilen uygulama ücretli bir uygulama ise kullanıcıların uygulamayı indirmek adına ellerini ceplerine atmaları gerekiyor. Ücretsiz uygulamalar ise yine ücretsiz olarak indiriliyor.

Apple App Store’a iOS 11 ile birlikte oyunlar için ayrı bir sekme eklemişti. Bu sekmede de “Günün Oyunu” başlıklı bir bölüm bulunuyor. Şirket bu bölümde de “Günün Uygulaması” bölümündekine benzer bir yaklaşım izliyor.

Apple App Store’da iOS 11 ile birlikte önemli değişiklikler gerçekleştirdi

Apple App Store, iOS 11 ile birlikte gözle görünür bir değişimden geçti. Yenilenen uygulama mağazasında dolaşmak, kullanıcılar adına daha kolay hâle geldi. “Haftanın Ücretsiz Uygulaması” yerine “Günün Uygulaması” üzerine odaklanmak da, Apple cephesinde bir yaklaşım değişimini gösteriyor. Cupertino merkezli şirket, kullanıcılara ihtiyaç duydukları uygulamaları sunmanın ücretsiz uygulama sunmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor gibi görünüyor.