Apple Animoji markasının ticari hakları nedeniyle dava edildi

Apple Animoji özelliğini yeni akıllı telefonu iPhone X ile birlikte duyurmuştu. Cupertino merkezli şirket, Animoji markasının ticari haklarına sahip olduğunu iddia eden bir Japon şirketi tarafından dava edildi.

Merkezi Tokyo’da bulunan Emonster isimli şirket, hafta içinde ABD’deki bir federal mahkemede Apple aleyhine dava açtı. Japonya’da yaşayan bir Amerikan vatandaşı olan Emonster CEO’su Enrique Bonansea, Apple’ın söz konusu ismi bilinçli olarak seçtiğini iddia etti.

Emonster’ın portföyünde “Animoji” ismini taşıyan bir iOS uygulaması bulunuyor. 2014’te yayınlanan bu uygulama, kullanıcılara GIF’ler gibi bir döngü içinde gösterilen hareketli emojiler sunuyor. Uygulama ücretsiz olarak indirilebilse de, reklamlardan kurtulabilmek için para ödemek gerekiyor.

iPhone X’te bulunan Animoji özelliği ise kullanıcıların yüzlerini özelleştirilmiş, hareketli emojilere dönüştürüyor. Animoji, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonunun en eğlenceli özelliği olma niteliğini taşıyor. Dava hem Animoji ismini hem de sunulan özelliği kapsıyor. Emonster bahsedilen özelliği de iOS platformu üzerinde sunduğunu savunuyor.

Dava dosyasında Animoji uygulamasının App Store’da bulunduğu ve Apple’ın durumdan haberdar olduğuna dikkat çekilirken, şirketin markanın ticari haklarını satın almak için girişimde bulunduğu ve reddedilmesine rağmen markayı kullanmayı sürdürdüğü iddia edildi.

Apple Animoji markasının ticari haklarının iptali için başvurdu

Emonster 2015’ten bu yana Animoji markasının ticari haklarını elinde bulunduruyor. Ancak Apple Animoji markasının ticari haklarının iptali için geçtiğimiz eylül ayında bir başvuru gerçekleştirdi. Söz konusu başvurunun değerlendirme süreci devam ediyor. Şirket, Emonster’ın markayı mevcut olmayan bir markaya tescillediğini ve bu nedenle ticari marka haklarının iptalinin gerektiğini savunuyor.