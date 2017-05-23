Apple Android cihaz kullanan tüketicileri kazanmak adına yeni bir hamle yaptı. Cupertino şirketi “Switch from Android“, yani “Android’den Geçiş” adını taşıyan yeni bir web sitesi açtı, ayrıca YouTube kanalında da 16 saniyelik videolardan oluşan bir seri hazırladı. Tüm bunlar Google’ın mobil platformundaki kullanıcılara iPhone’ların ve iOS’in ne kadar iyi olduğunu anlatma amacını taşıyor.

Apple’ın daha önce gerçekleştirdiği, Google’ın mobil işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefona sahip kullanıcıları hedefleyen kampanyası daha çok “Move to iOS” uygulamasına, kullanıcıların bir işletim sisteminden diğerine veri transferine yardımcı olan uygulamaya odaklanıyordu, iPhone’un kendisiyle ilgili tanıtıcı bilgilerin verilmesi tarafı biraz eksik kalıyordu.

Apple Android kullanıcılarına iPhone’u anlatıyor

Yeni site, bir yandan “iPhone ile hayatın daha kolay olduğu” mesajını verirken, Move to iOS uygulamasına ek olarak iPhone’un kamera, işlemci, varsayılan mesajlaşma uygulaması gibi yanlarına, ayrıca Apple’ın gizlilik politikası, çevre koruma konusundaki taahhüdüne vurgu yapıyor.

Apple, kullanıcıların bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’a geçmesi gerektiğini söylemiyor. Bunun yerine renkli bir web sitesi, eğlenceli animasyonlar eşliğinde şu anda satışta olan tüm modellerin gösterimini yapıyor.

Bu arada Apple, ABD’deki kullanıcılara Google’ın mobil işletim sistemiyle çalışan eski telefonlarını 260 dolar karşılığında geri alma ve bu tutarı yeni iPhone’larını satın alırken fiyattan düşme teklifinde de bulunuyor.