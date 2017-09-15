Apple geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği iPhone X etkinliğinde AirPods’tan pek bahsetmedi. Şirket sadece kablosuz kulaklıkları için kablosuz şarj desteğine sahip bir şarj kutusu çıkaracağını duyurmakla yetinmişti. MacRumors sitesinde yer alan habere göre, Apple AirPods için hazırladığı yeni şarj kutusunu yılın son ayında 69 dolar karşılığında satışa sunacak.

MacRumors’un haberinde, söz konusu rakamın mevcut şarj ünitesinin garanti kapsamı dışındaki değişimlerinde talep edilen ücret olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak Apple’ın dönüşümü nasıl gerçekleştireceği hâlâ merak ediliyor.

Şirketin yeni kutuyu envanterine AirPods ile birlikte eklemesi muhtemel görünüyor. Bu durumda AirPods fiyatlarının artması da ihtimaller dahilinde yer alıyor. Kısacası Apple’dan resmi açıklama gelene dek bu konudaki belirsizlik devam edecek gibi görünüyor.

Apple AirPods geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı

Apple AirPods’u geçtiğimiz yıl tanıtmış ve kulaklık jakından vazgeçmesinin ardından “Gelecek kablosuz” mesajını vermeye çalışmıştı. Bu haftaki etkinlikte AirPods’tan pek bahsedilmemesi, şirketin geçtiğimiz yıl duyurduğu hedefe ulaşma konusunda kendisinden emin olduğunun bir göstergesi olarak nitelenebilir.