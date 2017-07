Apple AirPods 2 fitness takip özellikleriyle birlikte gelebilir

Apple AirPods 2 ile birlikte kullanıcılarına fitness takip özellikleri de sunabilir. Cupertino merkezli şirket tarafından yapılan bir patent başvurusu, yeni AirPods’un biyometrik sensörlere sahip olabileceğini gösteriyor.

Kulaklıklara biyometrik sensör yerleştirilmesi yeni bir şey değil. Daha önce piyasaya sürülen Jabra Sport Elite gibi kulaklıklar da biyometrik sensörler barındırıyordu. Ancak bu durum Apple’ın söz konusu teknoloji üzerinde çalışmasının heyecan yaratmasını engellemiyor.

Patently Apple’da yer alan habere göre, Apple’ın kulaklığa yerleştirebileceği sensörler sadece kalp atış hızı monitörüyle sınırlı kalmıyor. Şirketin EKG ve empedans kardiyografi gibi ölçümleri yapan sensörleri de kulaklıkta sunabileceği belirtiliyor.

Empedans kardiyografi ile göğüs kafesinin elektrik iletkenliğinden yararlanarak dolaşım sistemine dair çeşitli ölçümler yapılabiliyor. Kalp tarafından pompalanan kan miktarı ve kalp atış hızı gibi değerler bu teknik sayesinde ölçülebiliyor.

Yeni AirPods’ta bu tekniğin kullanılma ihtimali, farklı açılardan önem taşıyor. Söz konusu teknik sayesinde hem kalp sağlığını takip etmek hem de vücudun ne kadar zinde olduğunu görmek mümkün oluyor. Bu pek çok fitness takip cihazında kullanılan basit okuma yöntemlerine kıyasla büyük bir ilerleme anlamına geliyor.

Patentte galvanik deri tepki sensöründen de bahsediliyor. Söz konusu sensör, derinin elektrik direncini ölçerek kullanıcının duygusal stres seviyesini tespit etmeyi sağlıyor.

Apple AirPods 2 ile sağ ve sol kulaklık farkı ortadan kalkabilir

Patent dosyasındaki heyecan verici vaatler bunlarla sınırlı kalmıyor. “Bazı durumlarda her iki kulaklık topuzunun kaplamaları simetrik olabilir. Dolayısıyla her iki kulaklık topuzu da her iki kulaklığa takılabilir.” cümlesi, hangi kulaklığın hangi kulağa takılacağını karıştıranlar için oldukça önemli bir değişimi işaret ediyor.