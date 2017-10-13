Apple geçtiğimiz ay tanıttığı üç akıllı telefondan ikisinde Touch ID parmak izi tarayıcısını muhafaza etmiş, birinde ise Touch ID’ye yer vermemişti. Geçtiğimiz yılki modellerin halefi niteliğini taşıyan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın ön yüzünde parmak izi tarayıcısı bulunuyor. iPhone’un onuncu yılını kutlama amacıyla özel olarak tasarlanan iPhone X ise kimlik doğrulama ve telefonun kilidini açmak için Face ID adını taşıyan yüz tanıma teknolojisinden yararlanıyor. Apple 2018 model telefonlarının tamamında yüz tanıma teknolojisinden yararlanmayı seçebilir.

Cupertino merkezli şirketin Touch ID’yi ekranın altında çalıştırmanın sorunsuz bir yolunu bulamadığı için Face ID’ye geçiş yaptığı söyleniyor. TrueDepth adını taşıyan ön kameranın yüz tanıma yeteneklerinden yararlanan şirket, bu teknolojiyle iPhone X’da cihazın kilidini açıyor ve Apple Pay üzerinden yapılan ödemeleri doğruluyor.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple ürünlerine ilişkin isabetli analiz ve öngörüleriyle tanınıyor. Kuo, geçtiğimiz ay yaptığı bir öngörüyü bir kez daha dillendirdi ve Cupertino merkezli şirketin 2018 model telefonlarının hiçbirinde Touch ID’ye yer vermeyeceğini belirtti.

Apple 2018 ile birlikte iPad Pro’ya da Face ID teknolojisini yerleştirebilir

2018 model iPhone’ların tamamına Face ID’nin yerleştirilmesini beklediğini söyleyen Kuo, kısa süre önce şirketin iPad Pro’da da yüz tanıma teknolojisine geçiş yapmasını öngördüğünü dile getirmişti.