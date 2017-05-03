Apple’ın çeyrek yıl gelirleri hafif yükseldi, iPhone satışları yatay seyretti

Apple 2017’nin geri kalan ilk üç ayında 50.76 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. Bu durum şirketin 52.9 milyar dolar gelir elde etmesine büyük katkıda bulunurken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5’lik bir artış kaydedilmiş oldu. Tüketiciler tarafından satın alınan iPhone’ların sayısı temelde yatay seyir izledi, geçen mali yılın ikinci çeyreğine göre sadece yüzde 1’lik bir oynama söz konusu. Ancak akıllı telefon başına ortalama satış fiyatı arttı, bu da şirketin 11 milyar dolardan fazla net kâr elde etmesine yardımcı oldu.

Sonuçların açıklanmasından sonra düzenlenen telekonferans oturumunda, yatay seyir izleyen iPhone satışları sorulduğunda Apple CEO’su Tim Cook, radikal tasarım değişikliklerinin beklendiği iPhone 8 ile ilgili dedikoduları işaret etti. iPhone satışlarına tüketiciler tarafından ara verildiğine inandıkları şekilde bir eğilim gördüklerini, bunu da gelecek nesil iPhone’larla ilgili giderek daha da sıklaşan ve henüz erken olan dedikodulara bağladıklarını dile getirdi.

Apple, Apple Watch satışlarının geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktığını söylüyor. Aynı zamanda saatler ve kulaklıkları barındıran giyilebilir cihazların satışlarından elde edilen toplam gelir de aynı oranda arttı, 5.1 milyar dolara ulaştı. Apple’ın servislerinden elde ettiği gelir de güçlü bir büyüme kaydetti ve 7 milyar dolara yükseldi. Şirket dijital ekosistemine son 90 günde daha önceki tüm çeyreklerde eklediğinden daha fazla ödeme yapan hesap eklediğinin altını çiziyor.

Cook, telekonferans görüşmesinde, 7 Plus gibi daha büyük ekranlı iPhone’ların Çin’de, şimdiye kadarki en yüksek satışını gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Bu da Apple’ın ülkedeki gelirlerinin, birim satışlar azalsa bile artmasına katkıda bulundu. Ancak Çin genelindeki faaliyetlerin tablosu pek parlak görünmüyor. Bu bölge 2014 ve 2015’te Apple’ın büyümesinin lokomotifliğini üstlenmişti. Açıklanan son finans raporunda ise bölgedeki gelirlerin yıldan yıla yüzde 14 azaldığını gösteriyor.

Geçen yılın ekim ayında Cook, son üç yıldan bu yana Ar-Ge’ye yaptığı harcamaları iki kattan daha fazla oranda artıran şirketinin büyümeye dönüş için bir yol bulacağını söylemişti. Bu çeyrekte dümen büyümeye doğru kırılmış gibi görünüyor, buna rağmen beş yıl önce gördüğümüz tarzda büyük artışları görmüyoruz. Şirket şu sıralar kendi sürücüsüz otomobil teknolojisini test ediyor ve söylentilere göre Google Home ve Amazon Echo benzeri bir Siri destekli hoparlör üzerine çalışıyor.

Öte yandan Apple, geçtiğimiz ocak ayında Qualcomm’a karşı bir hukuk mücadelesi başlatmıştı, geçtiğimiz günlerde ise davanın sürdüğü süre boyunca yonga üreticisine herhangi bir telif ücreti ödemeyeceğini açıklamıştı. Şirket, telekonferans görüşmesinde bu durumla ilgili olarak ortaya çıkan paranın kazanç raporlarına olumlu veya olumsuz etkide bulunmadığını söyledi. Şirket içinde bulunduğumuz mali çeyrek yıllık dönem için 43.5 ile 45.5 milyar dolar arası gelir bekliyor.