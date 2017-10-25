Animal Crossing: Pocket Camp kasım ayının sonlarında yayınlanacak

Nintendo geçtiğimiz yıl Super Mario Run ile başlattığı mobil oyun yolculuğunu sürdürüyor. Şirketin iOS ve Android cihaz sahiplerine sunacağı yeni oyun Animal Crossing: Pocket Camp ismini taşıyor. Pocket Camp kasım ayının sonlarında oyun severlerle buluşacak.

Pocket Camp’te oyuncular kendi kasabalarını inşa etmek yerine kendi kamp ortamlarını oluşturacak. Oyunun temel ayarında bir değişiklik var gibi görünse de, daha önceki Animal Crossing oyunlarında yer alan unsurlar varlıklarını sürdürecek. Oyunculara yine Isabelle rehberlik edecek ve yine çeşitli hayvanların katılımıyla kamp ortamı renklenecek.

Oyuncular başka kampları ziyaret edebilecek ve diğer oyuncularla arkadaş olabilecek. Pocket Camp’te havuz veya oyun alanı gibi tesisler inşa etmek de mümkün olacak. Ancak bunun için gerekli malzemeleri bulmak ve inşaat sürecinin bitimine kadar sabretmek gerekiyor. Oyuncular Yaprak Biletler ile ödeme yaparak Tom Nook’tan yardım alabilecek ve inşaat için gerekli malzemelere hızlı biçimde ulaşabilecek. Bu yardım inşaatın hızlı tamamlanması için de kullanılabilecek. Yaprak Biletler oyun içinde kazanıldığı gibi gerçek parayla da satın alınabiliyor.

Animal Crossing: Pocket Camp ilk etapta Türkiye’de yayınlanmayacak

Nintendo, Animal Crossing: Pocket Camp için kesin bir çıkış tarihi açıklamadı. Şirket sadece oyunun kasım ayının sonunda oyuncularla buluşacağı bilgisini verdi. Ön kayıt sayfası da açılan Pocket Camp’in ilk etapta yayınlanacağı 40’tan fazla ülke arasında Türkiye bulunmuyor.