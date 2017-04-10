Google eski cihazlara Android Wear 2.0 dağıtımını yazılımda bulunan bir açık nedeniyle geçici olarak askıya almıştı. Söz konusu duruma yol açan problemi gidermiş gibi görünen şirket, yeni Android Wear sürümünün dağıtımına tekrar başladı.

LG’nin Google+ üzerinden yaptığı açıklamada, LG G Watch R ve Watch Urbane modellerinin ikisinin de bu hafta itibarıyla yeni Android Wear sürümüyle tanışacağını duyurdu. Güney Koreli şirket, Watch Urbane 2nd içinse mayıs ayının başını işaret etti.

New Balance da RunIQ adını taşıyan akıllı saatinin 14 Nisan itibarıyla yeni Android Wear sürümüne geçiş yapmış olacağını duyurdu. New Balance güncellemeyle birlikte RunIQ’nun pil ömrü ve GPS performansının da iyileşeceğini açıkladı.

Android Wear 2.0 önemli yenilikleri beraberinde getiriyor

Şirketlerden gelen açıklamaların söz konusu akıllı saatlerin kullanıcılarını sevindireceğini tahmin etmek pek zor değil. Google’ın yenilenen akıllı saat platformuyla kullanıcılara daha iyi gezinme için daha sade bir arayüz, saat üzerinden saat arayüzünün kişiselleştirme, üçüncü taraf uygulamalarla daha gelişmiş entegrasyon, yapay zekâlı yardımcı Google Assistant ve üçüncü taraf uygulamaları indirebilme gibi imkanlar sunuluyor. Google, Android Wear 2.0 ile giyilebilir ürün pazarını canlandırmayı amaçlıyor.

Güncellemenin LG ve New Balance dışında kalan Android Wear akıllı saat üreticileri tarafından uyumlu modellere ne zaman dağıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu takvimin fazla uzun sürmesi beklenmiyor.