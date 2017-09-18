Blanco Technology Group tarafından yayınlanan “Mobil Cihaz Performansı ve Sağlığı” raporlarının sonucusu, yılın ikinci çeyreğinde dünya genelinde her dört Android telefondan birinin sorunla karşılaştığını gösteriyor. iPhone için söz konusu oran yüzde 12 seviyesinde kalıyor. Android telefonlar ve iPhone arasındaki fark Kuzey Amerika’da biraz daha açılırken, Asya’da işler Android’in lehine dönüyor.

Kuzey Amerika’da Android telefonların hata oranı yüzde 24 olurken, iPhone’ların sorunla karşılaşma oranı yüzde 8’e iniyor. Asya’da ise iPhone’ların yüzde 60’ında sorun görülürken, Android’lerde yüzde 28’lik bir sorun oranı kaydediliyor.

Nisan ve haziran arasındaki dönemde sorunla karşılaşan Android telefonların yüzde 61’lik kısmını Samsung markalı cihazlar oluşturuyor. İkinci sırada ise yüzde 11 ile LG geliyor. Galaxy S7 edge, Galaxy S5 ve Galaxy S7 modellerinde yüzde 6’lık hata oranları kaydedilirken, Galaxy S7 Active ve Galaxy Express Prime modellerinde bu oran yüzde 4 oldu. Listedeki ilk 10 telefondan 9’u Samsung markası taşıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde en çok sorunla karşılaşan iPhone modeli ise yüzde 26’lık hata oranıyla iPhone 6 oldu. Bu modeli yüzde 11’lik hata oranlarıyla iPhone 6 ve iPhone 5s izliyor. iPhone sahiplerinin yılın ikinci çeyreğinde en çok şikayet ettiği problem yüzde 11 ile telefonun ısınması oldu. Bunu yüzde 9 ile Wi-Fi, yüzde 6 ile verici ve yüzde 5 ile kulaklık sorunları izliyor. Kuzey Amerika’daki iPhone kullanıcıları ise en çok Wi-Fi kaynaklı sorunlardan etkileniyor.

Dünya genelindeki Android telefon kullanıcılarının yaşadıkları sorunların yüzde 25’i performanstan kaynaklanıyor. Bunu yüzde 11’lik oranlar ile USB ve şarj sorunları izliyor. Operatör sinyali yüzde 9 ile dördüncü sırada yer alırken, ekran sorunları da yüzde 3 ile beşinci sırada bulunuyor.

Android telefonlar Facebook uygulamasıyla sorun yaşadı

iOS’teki uygulama kapanma oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 54 olarak kaydedildi. Android telefonlar için ise bu oran yüzde 10 oldu. iPhone’larda kapanma sorunuyla karşılaşan uygulamalar arasında başı yüzde 8 ile Instagram ve Facebook Messenger çekiyor. Üçüncü sırada yüzde 6 ile Pinterest bulunuyor. Facebook ve Google uygulamaları ise yüzde 5 ile ilk 5’i tamamlıyor.

Yılın ikinci çeyreğinde Android telefonların yıldızının barışmadığı uygulamalar arasında başı, yüzde 12’lik kapanma oranıyla Facebook çekiyor. Facebook’u yüzde 5 ile Adres Defteri, yüzde 4 ile Google Play ve yüzde 2 ile Messenger izliyor.