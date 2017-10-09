Akıllı telefon üreticileri bu yılın büyük bir çoğunluğunu parmak izi okuyucusunu ekran camının altına yerleştirmek için uğraştı. Ancak bunda pek başarılı oldukları söylenemez. Gelecek yıl ise göreceğimiz en popüler biyometrik kimlik doğrulama sistemi, Apple‘ın Face ID’sine benzer sistemler olacak gibi görünüyor.

Söz konusu tahmin KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından yapılıyor. Kuo, Android üreticilerinin Apple’ın iPhone X’unda yer alan yüz tarama sistemlerine 2018 ve sonrasında çıkaracakları cihazlarla cevap vereceğeini tahmin ediyor.

Tüketiciler için üç boyutlu yüz tarama sistemi daha kapsamlı ve öenmli bir güncelleme olacak. Kuo’nun belirttiğine göre, bu özelliğin varlığı o telefonların satışını da artırmaya yaracak. Öte yandan, yüze eklenen Snapchat tarzındaki lensler gibi yeni artırılmış gerçeklik özelliklerine de kapı açılacak.

Apple Insider‘ın haberine göre Kuo, üç boyutlu algılamanın sadece güvenlik uygulamalarında yüz tanımaya yaramayacağını, aynı zamanda kullanıcılara Apple’ın Animoji’leri gibi eğlenceli yüz ifadeleri oluşturma şansı da vereceğini söyledi. Bunun artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesinde anahtar niteliği taşıyacağını vurguladı.

Yine de, ekranın altında çalışan parmak izi sensörleri tamamen ortadan kalkmayacak. Kuo, Samsung’un gelecek yaz çıkacak Galaxy Note 9’a yetiştirilmesi için bir tür çözüm üzerinde çalıştığını söylüyor. Samsung kendi OLED panellerini ürettiği için, diğer Android telefon üreticilerine göre, özelleştirilmiş çözümler sunma konusunda daha avantajlı olacaktır.

2017 model iPhone’ların çıkışının öncesinde, Apple’ın Touch ID sensörünü ekranın altına yerleştirmek için sıkı şekilde çalıştığı şeklinde haberler çıkmıştı. Ne var ki, bu çalışmalarını sonuca erdiremeyen şirket, iPhone X‘da güvenlik özelliği olarak Face ID yüz tanımaya yer vermeyi tercih etmişti.