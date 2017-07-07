Android Nougat pazar payını yüzde 10’un üstüne çıkardı

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip mobil işletim sistemi olan Android’in farklı sürümleri ekosisteme dağılmış şekilde bulunuyor. Google, uygulama ve içerik mağazası Play Store’a erişen cihazlardan yola çıkarak, her ayın başlarında mevcut ekosistemin sürüm dağılım durumunu açıklıyor. 6 Temmuzdan geriye doğru bir haftalık süre boyunca yapılan takibin sonucunda elde edilen rakamlara göre, Android’in mevcut en güncel sürümü Nougat her geçen ayla birlikte payını artırıyor. En sonunda da yüzde 10 barajını geçti.

Android 6.0 Marshmallow hâlâ liderliğini korumaya devam ederken, 5.0 ve 5.1 sürümlerinin toplamıyla Lolipop ikinciliğini koruyor. Birincisi yüzde 31.2’lik pazar payına ulaşırken, L sürümüyse yüzde 30.1’lik payla, hazirandaki 30.8’lik payın arkasına düştü.

Üçüncü sırada, emektar Android 4.4 KitKat bulunuyor. Bu sürüm geçen aya göre yüzde 1’lik pay kaybetti. Buna rağmen yüzde 17.1’lik oran ile yavaş yavaş yükselen Nougat’ın önünde liderliğini korumayı sürdürüyor. Bu ikili arasında yüzde 6’lık bir oran var ki, ağustos ayında bu fark kapanmaz gibi görünüyor.

Android 7.0 Nougat, geçen ayki yüzde 8.9’luk orandan yüzde 10.6’ya sıçramayı başarırken, 7.1 sürümüyse yüzde 0.6’dan 0.9’a yükseldi. 4.1, 4.2 ve 4.3’ün toplamı Jelly Bean ise yüzde 8.1’lik oranı elinde tutmaya devam ediyor. Ice Cream Sandwich ve Gingerbread ise yüzde 0.7’lik payla hemen hemen silinmek üzere gibi görünüyor.

2016 sonbaharında yayınlanan Nougat, çok yakında yerini yeni bir tatlıya bırakmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl bu zamanlarda baktığımızda, Nougat’ın Marshmallow’un yerini aldığını, O sürümünün ise Nougat’ınkine yakın bir seviyeye ulaştığını görebiliriz.