Android Nougat sürümlerinin kullanım oranı yüzde 7’yi geçti

Google, her ayın ilk günlerinde Android sürümlerinin kullanım oranlarını yayınlıyor. Son 7 gün içinde Google Play Store’u ziyaret eden cihazlardan hareketle hazırlanan veriler, Android Nougat sürümlerinin geçtiğimiz ay içinde ciddi bir ivme kazandığını gösteriyor.

Mayıs ayı itibarıyla Android 7.0 ve 7.1 sürümlerinin yüklü olduğu cihazların toplam oranı yüzde 7.1’e ulaştı. Bu rakam, nisan ayı başladığında yüzde 4.9 seviyesindeydi. Bu da Google’ın en yeni mobil işletim sistemi sürümlerinin bir ayda yüzde 45 oranında büyüdüğü anlamına geliyor.

Android sürümleri arasındaki zirve yarışında başı Lollipop ve Marshmallow çekiyor. Daha eski bir versiyon olan Lollipop’un toplam pazar payı yüzde 32 seviyesinde seyrediyor. Marshmallow ise Android tabletlerin yüzde 31.2’sinde yüklü durumda. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bu sıralamanın değişmesi pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 18.8 ile Android KitKat bulunuyor. Jelly Bean sürümleri ise Android cihazlarının yüzde 9.1’inde yüklü durumda.

Android Nougat yükselirken eski sürümlerin kullanım oranı düşüyor

Ice Cream Sandwich sürümleri, hâlâ Android akıllı telefon ve tabletlerin yüzde 8’inde yüklü bulunuyor. 2010’un aralık ayında yayınlanan Gingerbread ise yüzde 1’lik kullanım oranıyla listede tutunmayı sürdürüyor.