Google, her ay olduğu gibi, bu ay da Android sürümlerinin güncel kullanım oranlarını açıkladı. Google Play Store’a son 1 haftalık süre içinde gerçekleştirilen ziyaretler doğrultusunda toplanan veriler, Android Nougat sürümünün yükselişin sürdüğünü gösteriyor.

Nougat’nın Android ekosistemi içindeki kullanım oranı istikrarlı biçimde artarken, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich yavaş yavaş listenin dışına çıkıyor.

En yeni Android sürümü olma özelliğini kısa süre önce Nougat’dan devralan Android Oreo ise henüz listede görünmüyor. Oreo’nun listeye girmemiş olması, benimseme oranının yüzde 0.1’in altında olduğunu gösteriyor.

Android Nougat KitKat’ı geride bıraktı

Android 6.0 Marshmallow, Android sürümleri içinde zirvedeki yerini koruyor. Google’ın mobil işletim sisteminin yüklü olduğu cihazların yüzde 32.2’si Marshmallow ile çalışıyor. Listenin ikinci sırasında yüzde 28.8 ile Android Lollipop bulunuyor. Nougat ise yüzde 15.8 kullanım oranıyla listede üçüncü sıraya yerleşti. Android 4.4 KitKat, yüzde 15.1 ile en çok kullanılan Android sürümleri arasında dördüncü sırada bulunuyor.