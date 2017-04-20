Uzun süredir akıllı telefon kullananların cihazlarında “atıl” vaziyette duran birkaç uygulama bulunması oldukça doğal bir durum. Artık faaliyette olmayan sosyal ağlar veya bir defa oynanıp bırakılan oyunlar, bu grubun akıllara gelen ilk üyeleri oluyor. Bu durum arada telefonda bir bahar temizliği yapmayı gerektiriyor. Android kullanılmayan uygulamalar içinde temizlik yapmayı kolaylaştıracak araçlar sunuyor.

Google bir süredir Play Store’un “Uygulamalarım & Oyunlarım” bölümünde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlayacak araçları test ediyordu. Testlerini tamamlayan şirket, söz konusu araçların dağıtımına başladı. Bundan böyle yüklenen uygulamalar ve güncellemeler ayrı sekmeler altında gösterilecek. Yüklenen uygulamalar sekmesinde uygulamalar alfabetik, boyut, son güncelleme tarihi gibi kriterlerin yanı sıra son kullanım tarihine göre de sıralanabilecek. Böylelikle kullanıcılar artık pek de ilgilenmedikleri uygulama ve oyunları daha rahat biçimde tespit edebilecek.

Android kullanılmayan uygulamalar için temizliği kolaylaştırmakla yetinmiyor

Güncellemeler sekmesi de Google’ın gerçekleştirdiği değişiklikle daha kullanışlı bir hâle geliyor. Artık güncellemeyi uygulamanın sayfasına gitmeden tek bir dokunuşla başlatmak mümkün hâle geliyor. Güncellemeler sekmesinde yenileme yaparak güncelleme gelen uygulamaların son listesi görülebiliyor.

Buna ek olarak, kütüphaneden uygulama yüklemek de kolaylaşıyor. Listenin kompakt hâle getirilmesi de kullanıcıları ekran üzerinde aşağıya inme zorunluluğundan kurtuluyor.