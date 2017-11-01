Android Fast Pair özelliğiyle aksesuarlar ve telefonları hızla eşleştirecek

Google, Android işletim sistemli cihazlar ve aksesuarların hızlı biçimde eşleştirilmesi için geliştirdiği yeni özelliği duyurdu. Fast Pair adını taşıyan özellikle Bluetooth LE standardını taşıyan aksesuarlar hızla tespit edilecek. Ardından telefon veya tablet ile aksesuar arasında Bluetooth üzerinden bağlantı kurulacak. Android Fast Pair ile Apple’ın geçtiğimiz AirPods ile birlikte kullanıma sunduğu hızlı eşleştirme özelliğine yanıt vermiş oluyor.

Fast Pair özelliğinden yararlanılabilmesi için akıllı telefon veya tablette Android 6.0 Marshmallow veya üstü bir sürümün yüklü olması gerekiyor. Buna ek olarak, cihazlarda Google Play Hizmetleri’nin de 11.7 veya üstü sürümünün yüklü olması isteniyor.

Fast Pair sayesinde ayarlar menüsü içinde dolaşmak zorunda kalmadan bir cihaz ve bir aksesuarı Bluetooth üzerinden bağlamak mümkün hâle geliyor. Bunun için Fast Pair uyumlu bir cihazı eşleştirme moduna almak yeterli oluyor. Ardından gerekli koşullara sahip Android cihazlarda bağlantı kurulmasına yönelik bir ileti ortaya çıkıyor.

Android Fast Pair ilk etapta iki kulaklığı destekleyecek

Android Fast Pair özelliğini ilk etapta sadece iki kulaklık destekleyecek. Google’ın kısa süre önce tanıttığı Pixel Buds ve Libratone’un Q Adapt On-Ear’da Fast Pair özelliği yararlanacak. Yakında bu listeye Plantronics Voyager 8200 de eklenecek. Fast Pair özelliği Hâli hazırda Android 6.0 Marshmallow ve üstü yüklü sürümlere dağıtılıyor.