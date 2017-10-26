Android 8.1 Oreo geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı

Google Android Oreo’nun en yeni geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. 8.1 versiyonu aralık ayında yayınlanacak, ancak Android Beta Programı kullanıcıları daha şimdiden bu yeni sürümü test etme imkanına sahip oluyor.

İsteyen herkes sistem imajlarını kilitlenmemiş yükleyici program ile birlikte indirip kurabilecek. Beta Programı kapsamında güncellemeler kablosuz bağlantı üzerinden sunuluyor. Ne var ki, ön izleme sürümü sadece Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL gibi cihazlarda destekleniyor.

Android Oreo ile gelen yenilikler az çok biliniyor. Yeni versiyon ise bunun üstüne bazı eklentiler yapıyor. Örneğin hangi uygulamanın uyarı sesini saniyede bir kez çalacağını belirlemeye yönelik bir ayar test ediliyor. Ayrıca sürpriz yumurtada da değişiklik yapılıyor. Android Oreo logosu gerçekten bir Oreo bisküvi görünümünü alıyor.

Güncellemenin geri kalan kısımları kullanıcıların deneyimlerini çok değiştirecek türden görünmüyor. Yine de, Android 8.1 Oreo ile birlikte Pixel Visual Core adlı yonga üstü sistemin de etkinleştirilmesi bekleniyor. Yeni Pixel telefonlarında bulunan bu görüntü işlemcisi ile birlikte daha kaliteli fotoğraflar vadediliyor. Ayrıca HDR+ da bu sayede üçüncü taraf geliştiricilere açılacak.