Amazon spor ürünleri üretmek için ciddi bir hazırlık yürütüyor

Amazon spor ürünleri pazarına girerek Nike ve Adidas gibi dev şirketlerle rekabet etmeye hazırlanıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, e-ticaret devi şimdiden üretici ve tedarikçilerle çalışıyor.

Projenin henüz ilk safhalarında olduğu ve Amazon’un uzun süreli sözleşmeler imzalamadığı belirtilirken, deneme çalışmaları kapsamında az sayıda da olsa sipariş verdiği ifade edildi. İlk partilerin şirkete geçtiğimiz ağustos ayında teslim edildiği de haberdeki bilgiler arasında yer alıyor.

Uniqlo ve GAP gibi markalar için üretim yapan Tayvan merkezli Makalot Industrial Co., Amazon’un ilk üretim ortakları arasında bulunuyor. Nike ve Under Armour için üretim gerçekleştiren ve yine Tayvan merkezli olan Eclat Textile Co. da Amazon için spor ürünleri üretiyor. Amazon daha önce de çeşitli giyim ve aksesuar serileri sunmuştu.

Amazon spor koleksiyonunda giyilebilir teknolojiden yararlanabilir mi?

Amazon spor koleksiyonunda envanterindeki boşlukları doldurmayı hedefliyor gibi görünüyor. Bazı markalar belli ürünlerini Amazon’a getirmemeyi tercih edebiliyor. Bu koleksiyonda giyilebilir teknolojiden yararlanılıp yararlanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.