Amazon Kindle Oasis, yeni versiyonuyla birlikte önemli bir özellik kazandı. 2017 model Kindle Oasis, Kindle elektronik okuyucu ailesinin suya dayanıklı ilk üyesi oldu.

Kindle Oasis geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Amazon üst segmentte konumlandırdığı Oasis ile uzun süredir Kindle kullanan kitleye ve kitap kurtlarına ulaşmayı hedeflemişti. İnceliği ve hafifliğiyle dikkat çeken Oasis, yeteneklerini serideki diğer ürünlerden ve muadillerinden daha yüksek bir fiyat etiketi karşılığında sunmuştu.

Yenilenen Kindle Oasis ise orijinal modelin bazı eksikliklerini telafi ediyor. Ekranı büyüten Amazon, yeni Oasis’e 7 inç büyüklüğünde bir e-Ink ekran yerleştirdi. Şirket böylelikle Kindle DX’ten bu yana bir seride ilk defa boyut değişikliğine gitmiş oldu.

Amazon yeni e-kitap okuyucusunun tasarımında büyük ölçüde orijinal modele sadık kalmaya çalışmış. Ekranın altındaki ince kasa bir bölgede bombe yapıyor. Bu çıkıntının altında pil ve diğer önemli bileşenler yer alıyor. Yeni Kindle Oasis, altı haftalık bir pil ömrü vadediyor.

Kasada alüminyumu tercih eden Amazon’un Oasis’te yaptığı en önemli yenilik olarak ise suya dayanıklılık öne çıkıyor. Suya karşı IPX8 korumasına sahip olması, yeni Oasis’in yağmur damlalarından veya suya düşmekten etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Amazon’un testlerinde elektronik okuyucuyu 60 dakika boyunca 2 metre derinlikte tutmuş olması da dikkat çekiyor.

Uyarlanabilir aydınlatma da yeni Kindle Oasis’in dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Bu özellik sayesinde ekranın parlaklık seviyesi ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanabilecek. Bunun pil ömrünü uzatma konusunda faydalı olacağı rahatlıkla söylenebilir.

Amazon Kindle Oasis yeni modelle birlikte Bluetooth desteğine de kavuşuyor. Bu desteğin altında ise Audible entegrasyonu bulunuyor. Audible entegrasyonu sayesinde Kindle Oasis sahipleri kitapları okumak yerine dinlemeye başlayabilecek. Bluetooth desteği ise elektronik okuyucuyu otomobillere veya kablosuz kulaklıklara bağlamayı mümkün kılacak.

Amazon Kindle Oasis sevkiyatları 31 Ekim’de başlayacak

Amazon Kindle Oasis şimdiden ön siparişe çıktı. Elektronik okuyucunun sevkiyatı ise 31 Ekim’de başlayacak. Elektronik okuyucunun 8 GB depolama alanına sahip modeli için 248 dolar ödemek gerekiyor.